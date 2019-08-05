"Найкраща пара": Лілія Ребрик приємно здивувала спортивним ранком з новим співведучим

Лілія Ребрик похвалилася шанувальникам не тільки новим вбранням і спортивним вранці, але також і новим співведучим! Тепер офицаально ще одним ведучим ранкового шоу "ранок з Україною" став Анатолій Анатоліч. Так що тепер у соцмережах ведучих буде багато фото разом. І перший ефірний ранок Ребрик і Анатоліч вирішили провести на спортмайданчику!

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала парочку цікавих фото з Анатолічем. Ранок пара зустріла на спортмайданчику. При цьому Лілія намагається не відступати, повиснувши на турніку.

Цікаво, що при цьому телеведуча позує "при параді". На Лілії – трендовий комбінезон з відкритими рукавами насиченого червоного кольору. Підкреслює талію тонкий поясок. На ніжках – закриті туфлі коралового відтінку на високому каблуці. Волосся телеведучої розпущені і завите у великі локони.

Анатоліч також "на стилі" – в брючному костюмі коричневого відтінку, під піджаком – проста футболка біла. А на ногах – зручні кросівки білого кольору.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч на спортмайданчику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Відтепер спорту під час новин та реклами буде іще більше. У нас з Анатолічем сьогодні був перший спільний прямий ефір! Як вам наш тандем? Діліться враженнями, хто дивився?))) #ранокзукраїною #каналукраїна #тримаємосебевформі", - підписала веселі кадри Ребрик.

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новымифото:

"Обожнюю вас обох, але Анатоліча треба підтягнуться до вас"

"Ефір чудовий, але дуже незвично бачіті вас без Григорія Германа. Проте, незважаючи ні на що, ваш тандем чудовий"

"Ви мега позитивні, спасибі Вам за це"

"Ви - супер! Анатоліч - пихатий"

"Найкраща пара ведучих. Так тримати!"

"Ви як завжди прекрасні, новому провідному ще потрібно звикнути і він теж буде класний)"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, до цього Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку! Телеведуча показала, як проводить час на дачі. На instagram-сторінці Лілія показала розслаблений фотосет в гамаку на зеленій галявині, а також вразила шанувальників розтяжкою.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучою зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.