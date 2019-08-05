"Найкраща пара": Лілія Ребрик приємно здивувала спортивним ранком з новим співведучим

Ребрик обіцяє, що тепер мало не кожний її ранок буде спортивним
Лілія Ребрик похвалилася шанувальникам не тільки новим вбранням і спортивним вранці, але також і новим співведучим! Тепер офицаально ще одним ведучим ранкового шоу "ранок з Україною" став Анатолій Анатоліч. Так що тепер у соцмережах ведучих буде багато фото разом. І перший ефірний ранок Ребрик і Анатоліч вирішили провести на спортмайданчику!
Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала парочку цікавих фото з Анатолічем. Ранок пара зустріла на спортмайданчику. При цьому Лілія намагається не відступати, повиснувши на турніку.
Цікаво, що при цьому телеведуча позує "при параді". На Лілії – трендовий комбінезон з відкритими рукавами насиченого червоного кольору. Підкреслює талію тонкий поясок. На ніжках – закриті туфлі коралового відтінку на високому каблуці. Волосся телеведучої розпущені і завите у великі локони.
Анатоліч також "на стилі" – в брючному костюмі коричневого відтінку, під піджаком – проста футболка біла. А на ногах – зручні кросівки білого кольору.
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч на спортмайданчику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Відтепер спорту під час новин та реклами буде іще більше. У нас з Анатолічем сьогодні був перший спільний прямий ефір! Як вам наш тандем? Діліться враженнями, хто дивився?))) #ранокзукраїною #каналукраїна #тримаємосебевформі", - підписала веселі кадри Ребрик.
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі під її новымифото:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
До речі, до цього Лілія Ребрик вразила акробатикою в гамаку! Телеведуча показала, як проводить час на дачі. На instagram-сторінці Лілія показала розслаблений фотосет в гамаку на зеленій галявині, а також вразила шанувальників розтяжкою.
А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучою зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.