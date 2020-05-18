Найкраща пара: Даша з Холостяк-10 і Макс Михайлюк заінтригували спільним фото

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина поділилася емоціями від минулого ефіру

У минулу п'ятницю, 15 травня, відбувся вже одинадцятий випуск романтичного реаліті Холостяк 10. Макс Михайлюк знайомив трьох учасниць (Віка, Дана і Даша) зі своїми батьками, які живуть в Одесі. Дівчатам належала серйозна розмова з батьком холостяка, який зміг розгледіти справжню суть учасниць ТБ-шоу. За підсумками 11-го випуску проект покинула Віка. І ось, всього дві учасниці - Дана і Даша - залишилися в кроці від фіналу. Вже в цю п'ятницю, 22 травня Холостяк-10 Макс Михайлюк ухвалить доленосне для себе рішення і обере тільки одну дівчину, з якою вирішить продовжувати стосунки.

Тим часом Даша Ульянова з Холостяк-10 поділилася з шанувальниками знаковим для себе фото. В Одесі їй випало останнє побачення з Максом - принаймні, в рамках проекту! Мабуть, це було одне із самих романтичних побачень, наповнених важливими посланнями. Зустрітися з Дашею Макс вирішив на стадіоні "Чорноморець" в рідній Одесі. Тут, посеред зеленого поля, в оточенні порожніх трибун Дашу чекав романтичний обід за столиком. На цьому сюрпризи не закінчилися.

Опинившись на футбольному полі, Дашу зустрів голос Макса, який віщав з гучномовця. Михайлюк попередив дівчину, що відкривши очі, вона познайомитися з дуже цілеспрямованою і сильною духом людиною. Ця людина не боїться говорити правду. Однак часто сумнівається в собі!

Відкривши очі, Даша Ульянова побачила на великому екрані стадіону себе!

Такий символічний вчинок не міг не зачепити почуття Даші. До речі, на своїй instagram-сторінці дівчина також опублікувала кадр з цього романтичного побачення. На фото щаслива Даша грайливо виставила ніжку. При цьому Макс обіймає дівчину за плечі і щиро посміхається в камеру.

Даша Ульянова і Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша ніяк не підписала нове фото, лише супроводила його смайликами - футбольний м'яч, сердечко і усмішка.

Зате фолловери Даші "розійшлися" у коментарях. Дуже багато висловили слова підтримки "холостячке" і побажали їй перемоги.

“Даша , сиджу на кухні печу "наполеон" , налила собі 20гр. Jagermeister і кайфую від вашої зустрічі з батьками. Поки чоловік укладає малих спати)) Ви найкраща я в Вас вірю"

"Даша, я дуже сподіваюся, що ти переможеш, Дана не варта"

“Даша, я вже бачу, як Максим одягає тобі обручку на палець! Удачі"

“Переможниця! Сама! Всі вболіваємо за тебе"

"Найкраще побачення"

“Даша, тримаю за тебе кулачки! Не знаю, як у Вас склалося після проекту, але разом Ви дуже гармонійно дивитесь"

“Красива пара! Любові вам"

Скріншот коментарів: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Також дівчина поділилася з шанувальниками фото свого образу з останньої церемонії троянд. Для появи перед Максом Даша вибрала ефектне вечірнє плаття в підлогу. Червоне плаття з пишною спідницею оголює похилі плечі дівчини. Також наряд додатково декорований паєтками та блискітками. Макіяж "холостячки" зроблений з акцентом на червоні губи.

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

“Ну ось і все .. фінішна пряма. Позаду 11 прекрасних тижнів) час , який я запам'ятаю на все своє життя і життя вже не буде колишньою ) я вже неодноразово говорила , що йдучи на проект, я бачила перед собою величезну авантюру , яка, в принципі, має місце бути) і хто б міг подумати , що у нас вийде протоптати мені дорогу у фінал, я про таке і мріяти боялася , чесно. Хвилювання було завжди, починаючи з самого першого етапу кастингу і закінчуючи кожним новим ефіром. Ви не уявляєте, як це - дивитися на себе з боку ще й у такому гостросюжетному романі. Дивлюся і ніби я не в курсі що за двіжуха там відбувається.

Коротше ))) озираючись назад, я розумію що все не дарма. Попереду чергова важлива подія в моєму житті. Фінал проекту Холостяк 10. Ввучит , звичайно , красиво ))та й взагалі круто бути финалистой. Хочу попросити вас не бажати мені перемоги ... на цьому етапі я вже втомилася боротися в нескінченному конкурентному марафоні ) побажайте мені краще великою і красивою любові" - поділилася емоціями Даша.

Автор: Юля Петрова