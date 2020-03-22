Промінчик позитиву: Джамала дала пораду, як підняти собі настрій на карантині

Джамала знаходиться в очікуванні другого малюка - нещодавно співачка відверто розповіла, як проходить її друга вагітність і в чому відмінність від першої. З оголошенням в Україні карантину у зв'язку з коронавірусом артистка вирішила не ризикувати і залишатися вдома, до чого закликає і своїх шанувальників. Вона багато часу присвячує чоловікові і маленькому синові Еміру-Рахману, при цьому встигаючи також знімати цікаві кавер-версії відомих хітів для фанів.

Знаменитості вдається зберігати позитивний настрій, яким вона ділиться і з підписниками свого Instagram. Так, Джа дала порада дівчатам, як можна підняти собі настрій, сидячи вдома на карантині. За словами співачки, потрібно лише трохи навести красу!

Вона підтвердила свої слова атмосферними кадрами в ніжному образі - зірка позувала, сидячи на стільці на тлі домашніх рослин. Вагітна артистка приміряла облягаючу сукню з трендовим леопардовим принтом, яка мило підкреслює її вже помітно кругленький животик.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала доповнила лук масивними кільцями і намистом, а також зробила гарний макіяж.

"Дівчата, не сумуйте! Навіть залишаючись вдома можна зробити легкий мейк, зачіску, одягнути гарну сукню і вже цим підняти собі настрій. Записала нову пісню, чекайте ввечері", - поділилася лайфхаком виконавиця.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферні кадри не залишили користувачів мережі байдужими і вони залишили Джамалі багато теплих відгуків і компліментів.

Не перестаю любуватися жінками при надії , вони неймовірно прекрасні !))) Здоров'я вам Джамала

Джамала! Ви найкраща, дякую , що ви є

Вітаю, здоров'я малюку ,щастя вашій прекрасній родині

Джа, дякую, чекатиму! Ві чудова! Хай Бог благословити всіх!

дуже красива

Ой яка Ви сьогодні, просто сонечко. Чекаємо новий кавер

Джа,Ви така гарна та й дисциплінована,я так не можу нарядитися

Бережіть себе!

Така красива, просто неймовірна

Скоро буде Емірчику компанія, це чудово. Рада за вас

Так симпотяшный пузік. Здоров'я вам, усій вашій родині і пузожителю))))

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше романтична вагітна Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису тюльпанів.