Промениста Тодоренко без косметики засвітила фігуру в купальнику

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча позувала в пляжному образі

Регіна Тодоренко сміливо влаштовує фотосети в купальниках, демонструючи свою фігуру шанувальникам. Вперше вона наважилася влаштувати пляжну фотосесію менше, ніж через півроку після появи на світ синочка Михайла. Тоді ведуча роздяглася в Дубаї і поскаржилася на те, що поки ще не повністю відновилася після пологів, хоч прихильники вважали форми молодої мами дуже привабливими і почала цікавитися секретами її стрункості. Поки зірка віддає перевагу закритим моделям, але це ніяк не впливає на кількість компліментів, які вона отримує під такими кадрами. На новому знімку в Instagram Регіна знову засвітила стрункі ніжки і апетитну фігуру.

Рожевий купальник на тонких бретелях, капелюх з широкими полями, відсутність макіяжу, промениста посмішка і розкішне розпущене волосся до талії – такою вона постала перед шанувальниками. Регіна сидить, схрестивши ноги в розслабленій позі, а біля її ніг лежать квіти.

Шанувальники телеведучої не могли пройти повз стільки ефектного кадру і залишили для неї чимало теплих слів.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Красуня", "Капелюх вогонь! Обожнюю капелюхи і Регіну!", "Супер!", "Загоріла! Або це освітлення таке?", "Щаслива і кохана", "Регіна, ти супер!", "Красуня", "Ти найкраща!", "Як завжди, красуня!", "Ви промениста!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про масштабну підготовку до гучного весілля з Владом Топаловим. Пара скромно розписалася перед появою на світ малюка, але вирішила відзначити важливу подію як слід лише зараз.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко заспівала сину колискову рідною українською мовою, розчуливши мережу.

До речі, чоловік Тодоренко, музикант Влад Топалов привів мережу в захват визнанням свого "малюка-Сімбі" як він називає синочка Михайлика.