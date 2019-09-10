Промениста Маша Єфросиніна розкрила головний плюс популярності

Маша Єфросиніна - одна з найвідоміших і популярних телеведучих України. У свої 40 років вона захоплює квітучим зовнішнім виглядом, підтягнутою фігурою і ефектними образами, в яких з'являється на публіці. Приміром, днями вона в розкішній сукні українського дизайнера Dafna May справила фурор на концерті на стадіоні. А чи подобається їй самій така публічність і любов публіки?

Відповідь на це питання Маша дала на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася фото, на якому зображена в чудовому вбранні жовто-коричневого забарвлення в геометричний принт. Яскравий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і променисто посміхається.

Саме посмішки - її головний плюс в тому, щоб бути популярною і відомою.

"Найпрекрасніший привілей, який мені давала і продовжує давати публічність — мені посміхаються люди на вулицях", - зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна любить посміхатися (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої поспішили обсипати її комлпиментами, а також запевнили, що їй посміхаються, бо вона й сама дуже світла і позитивна людина.

Напевно, тому що вони впевнені у повторній посмішці

Це звичайно приємно, але сумно, що люди посміхаються тільки при вигляді знаменитості... хотілося б більше усмішок і щастя в Україні

Ви дуже-дуже світлий чоловічок

Маша,ви прекрасні!!!! Найкраща і неймовірна!!!

Машенька, Ви дуже світла людина! Будьте щасливі!!!

Мені ще і поцілувати в щоку при зустрічі хочеться!

Так, і приємно, що ви посміхаєтесь у відповідь

Яка світла і красива

Ви красуня!!

Це чудово!

Дуже цікавий наряд Викликає почуття радості

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Співачка поділилася зі своїми фанами милими історіями про своїх сина і дочку і розповіла, як вчить їх іноземних мов.

До речі, Маша Єфросиніна з сином несподівано зворушила навіть Лесю Нікітюк.