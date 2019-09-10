Промениста Маша Єфросиніна розкрила головний плюс популярності

Ведуча розповіла, що їй подобається в публічності
Маша Єфросиніна - одна з найвідоміших і популярних телеведучих України. У свої 40 років вона захоплює квітучим зовнішнім виглядом, підтягнутою фігурою і ефектними образами, в яких з'являється на публіці. Приміром, днями вона в розкішній сукні українського дизайнера Dafna May справила фурор на концерті на стадіоні. А чи подобається їй самій така публічність і любов публіки?
Відповідь на це питання Маша дала на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася фото, на якому зображена в чудовому вбранні жовто-коричневого забарвлення в геометричний принт. Яскравий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і променисто посміхається.
Саме посмішки - її головний плюс в тому, щоб бути популярною і відомою.
"Найпрекрасніший привілей, який мені давала і продовжує давати публічність — мені посміхаються люди на вулицях", - зізналася Єфросиніна.
Маша Єфросиніна любить посміхатися (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники ведучої поспішили обсипати її комлпиментами, а також запевнили, що їй посміхаються, бо вона й сама дуже світла і позитивна людина.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Співачка поділилася зі своїми фанами милими історіями про своїх сина і дочку і розповіла, як вчить їх іноземних мов.
До речі, Маша Єфросиніна з сином несподівано зворушила навіть Лесю Нікітюк.