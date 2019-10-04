Промениста Катя Осадча насолоджується теплою осінню в Парижі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча приміряла стильний кежуал образ

Катя Осадча віртуозно вміє поєднувати відпочинок і роботу. Телеведуча часто їздить в командровки і майже завжди у неї виходить зподно і подивитися нове місто або насолодитися пляжним відпочинком. Крім того, вона іноді бере з собою чоловіка Юрія Горбунова і навіть маленького синочка Івана. На цей раз знаменитість разом з чоловіком відправилися в Париж, де відвідали показ нової колекції українського дизайнера Андре Тана, а також деякі пам'ятки.

Зірковій родині дуже пощастило з погодою - у Парижі стоять теплі сонячні дні, якими вони із задоволенням насолоджуються. На наступний день після показу Катя знову вирушила на прогулянку, вибравши для цього стильний кежуал образ.

Ведуча віддала перевагу рожевим штаням вільного крою, які доповнила білою футболкою, кросівками та сонцезахисними окулярами. А коли ставало прохолодніше, Осадча одягала білу вітровку. В цілому лук вийшов комфортним для прогулянок і в той же час досить стильним.

Фото: Катя Осадча в Парижі (instagram.com/kosadcha)

"Останні теплі дні осені. Time to remember", - прокоментувала артистка.

Вона позувала на балконі, а також прогулялася по парку і посиділа біля води.

Фото: Катя Осадча в Парижі (instagram.com/kosadcha)

Фолловери залишилися в захваті від красивих видів і чарівного образу Осадчої.

Катю, Ви неперевершені!

Краса

Яка красааааа

Катюша яка ж ви класна

Париж неймовірний, але цей парк мені не сподобався, на шкода...

Яка красива осінь

Яка краса

Дуже гарно

Сонячна Катя

Красуня в красі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

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