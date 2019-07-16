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Промениста Джамала розкрила свій секрет гарного настрою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 14:27
Промениста Джамала розкрила свій секрет гарного настрою
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, не обійшлося без музики

Джамала нещодавно стурбувала своїх шанувальників зізнанням про те, що у неї трапляються періоди "емоційного перегорання", коли їй потрібно відійти від справ і відпочити і поменше спілкуватися з людьми. Однак є дещо, що завжди допомагає їй зарядитися гарним настроєм!

На своїй сторінці в Instagram українська співачка поділилася променистим фото, на якому вона зображена в яскравому фіолетово-жовтому вбранні і щасливо посміхається на камеру. Джамала розкрила секрет, що допомагає їй підняти настрій і мотивувати себе. Звичайно ж, це її улюблена музика!

Артистка також звернулася з проханням до своїх підписників.

Промениста Джамала розкрила свій секрет гарного настрою

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Завжди прокидайтесь з правильною позитивною музикою. Повірте, це забезпечить вам гарний настрій на цілий день. Тому сьогодні пропоную зібрати ідеальний ранковий плейлист. Друзі, що скажете? Напишіть у коментарях назви пісень, які не тільки підіймають настрій, але й мотивують вас", - написала виконавиця.

Фолловери Джамали залишилися зачаровані її ніжним і позитивним фото і почали залишати назви своїх улюблених пісень в коментарях.

  • У мене на будильнику стоїть lovely - Billie Eilish/Khalid ...не знаю чому, але саме зараз мені хочеться прокидатися під цю пісню
  • Ти така жіночна і позитивна. Залишайся завжди такою
  • Дуже гарне фото, виглядаете чарівно
  • Самє ВІ Джамала! Мені навіть нещодавно сон приснився з вами, ви там дуууууже щиро посміхалися, це був самий добрий сон у мене
  • Оп тут і пальців на руках не таборі щоб перелічити, але одна є, Джамала/Jamala - Заплуталась Cepasa remix
  • Красуня! люблю, поважаю, милуюсь
  • Ваша коллаборація з піснею "Крок"
  • Красуня
  • Ви мій мотиватор
 

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Промениста Джамала розкрила свій секрет гарного настрою

Промениста Джамала розкрила свій секрет гарного настроюСкріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала відвідала відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, який стартував 12 липня. Співачка не тільки пройшлася по червоній доріжці, але також виконала декілька своїх хітів на відкритті. Більш того, Джамала показала відразу три дуже незвичайних образи за один вечір.

Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.

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