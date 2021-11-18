"Локдауни – явище тимчасове": квіткіс присвятили нові пісні осінньому Києву

Гурт квіткіс презентував новий довгоочікуваний міні-альбом. Реліз отримав назву "Катакомбо" і вмістив у собі чотири пісні: "Метро", "Не забивай", "Катакомби" і "Протиріччя".

"Катакомбо" – це про осінній мегаполіс. Точніше – про гарячі почуття до осіннього мегаполісу. До цих бетонно-скляних джунглів, які з одного боку стимулюють до виживання, а з іншого – дарують купу романтичних можливостей і естетичного задоволення", – коментують музиканти.

Учасники гурту квіткіс (фото: Левко Капранов)

Основний посил композицій полягає у тому, що хоч "жити в катакомбах не дуже і приємно", але у кінцевому випадку ми усі "вилізем на вулицю й будем цілуватися".

"Будь-які локдауни – явище тимчасове. Головне, всім разом зараз вірити у красу прийдешньої пристрасті і не забивати на любов. Навіть, якщо довкола так багато протиріч і зомбі", – кажуть хлопці.



Додамо, що цей ЕР вийшов на лейблі УМІГ Мьюзік, відомого за співпрацею з такими зірками українського шоу-бізу, як Антитіла, DZIDZIO, ALYOSHA та іншими.