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Лобода через місяць назвала Росію агресором: "Україна не здасться ніколи!"

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Четвер 24 березня 2022 19:58
Лобода через місяць назвала Росію агресором: "Україна не здасться ніколи!" Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода через місяць після вторгнення РФ в Україну зважилася висловити свою чітку позицію, назвавши Росію агресором.

Про це співачка написала в Telegram

"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста і життя, загинула жахаюча кількість дітей", - пише Лобода.

Співачка подякувала українцям за стійкість і висловила впевненість, що наш народ ніколи не здасться.

"Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну кожен день, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зломити жодної армії в світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу і нашій землі!" - додала вона.

Рідні співачки досі під Києвом

"Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу і сльози неможливо зупинити", - написала артистка.

Співачка зачитала текст, накладений на кадри руйнувань і людського горя, яке окупант приніс на нашу землю.

"Скажи мені, як далі жити будеш друг? Складно уявити, ти ж бачиш, ти чуєш, ти відчуваєш. Коли запах смерті витає навколо. Як же клубок ти весь цей розплутаєш? Я закриваюся долонями, гірко мені, я опускаю очі. Тиша. Місто просякнуте моїм болем і стогонами. Як нещадна, згубна, ця війна".

Нагадаємо, що Світлана зараз допомагає волонтерством в Латвії, скуповуючи продукти та інші необхідні речі українським біженцям.

Але до сьогоднішнього дня вона не виявляла чіткої позиції, говорячи про війну. І навіть назвала себе "маленькою людиною", яка нічого не може вирішити.

Зазначимо, що деякі колеги Лободи продовжують замовчувати війну в Україні. Зокрема Ані Лорак, яку вже позбавили зірки на алеї слави у рідних Чернівцях. І Регіна Тодоренко, яка тепер зайнята питаннями, як росіянам жити без Instagram.

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