Лобода понесла величезні збитки через операцію: названа сума

Фото: Світлана Лобода (колаж РБК-Україна)

Через проблеми зі здоров'ям артистка позбулася ряду запланованих на осінь виступів

Українська співачка Світлана Лобода, яка 24 жовтня перенесла екстрену операцію на нирці в московській лікарні, понесла з-за цього великі збитки. Як пише "СтарХіт", рахунок йде на мільйони.

Через хворобу виконавиця позбулася ряду запланованих на осінь виступів, що коштувало їй втрати 10 мільйонів рублів (більше 4 мільйонів гривень, - прим. ред.)

Концерти були заплановані в клубі "Крокус Сіті Хол" 25, 26 і 28 жовтня, всі квитки на них вже були продані. Оренда одного з найпрестижніших майданчиків Москви місткістю понад 7 тисяч глядачів обійшлася зірці в районі 6 млн за 4 дні.

Разом з артисткою в шоу повинні були приймати участь ще 40 чоловік колективу, який більше тижня тому приїхав з Києва. Відповідно, квитки на поїзд в один кінець для такої групи коштували близько 250 тисяч рублів, до цього необхідно додати витрати на проживання та репетиції, які відбувалися в одному з павільйонів "Главкіно" протягом тижня.

"Вартість оренди другого залу, де репетирувала Лобода і її танцюристи, становить 52 тисячі рублів", - розповів джерела директор по роботі з клієнтами.

Концерти співачки тим часом перенесені на січень майбутнього року, сама ж Лобода поки залишається в одній з московських клінік.

Раніше Світлана Лобода звернулася до прихильників з лікарні. Артистка зізналася, що дуже засмучена через події, проте вже приходить до тями.

Пізніше Нателла Крапівіна, продюсер Світлани Лободи, звернулася до всіх шанувальникам і передплатникам співачки. Вона повідомила нові дати перенесених концертів.

Нагадаємо, 23 жовтня під час репетиції популярна артистка України, Світлана Лобода, відчула різкий біль в спині і втратила свідомість. Події відбулися в Москві, де її одразу госпіталізували в лікарню з діагнозом "обструкція нирки".

Пізніше стали відомі подробиці про її стан.

Відео: РБК-Україна