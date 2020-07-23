Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику

Світлана Лобода натякнула на те, що проводить відпустку з коханим і дітьми
Світлана Лобода в Instagram похвалилася ідеальною фігурою біля басейну. Українська співачка живе в основному в Росії, але якось знайшла можливість відправитися на море під час карантину. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції та ділиться в мережі барвистими знімками. Цього разу артистка опублікувала знімки з молодшою донькою.
Артистка натякнула, що вона на відпочинок вирушила зі своїм супутником життя з допомогою хештега #мій.
"Один з найкращих днів в календарі. Поруч Тільда. Relax time. А хто з вами?" – підписала фотографії артистка.
Світлана Лобода в Instagram показала фото в купальнику на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники стали писати захоплені коментарі щодо фігури артистки. Деякі зазначили, що молодша дочка вже дуже доросла. Хтось у коментарях попросив більше не приховувати батька дитини.
Скріншоти коментарів
Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.