ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику

Четвер 23 липня 2020 18:35
Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Анна Кисельова

Світлана Лобода натякнула на те, що проводить відпустку з коханим і дітьми

Світлана Лобода в Instagram похвалилася ідеальною фігурою біля басейну. Українська співачка живе в основному в Росії, але якось знайшла можливість відправитися на море під час карантину. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції та ділиться в мережі барвистими знімками. Цього разу артистка опублікувала знімки з молодшою донькою.

Артистка натякнула, що вона на відпочинок вирушила зі своїм супутником життя з допомогою хештега #мій.

"Один з найкращих днів в календарі. Поруч Тільда. Relax time. А хто з вами?" – підписала фотографії артистка.

Світлана Лобода в Instagram показала фото в купальнику на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники стали писати захоплені коментарі щодо фігури артистки. Деякі зазначили, що молодша дочка вже дуже доросла. Хтось у коментарях попросив більше не приховувати батька дитини.

  • Красуня. З кожним роком виглядаєте молодше.
  • Боже, яка краса! Це і є найбільший успіх! Яке маленьке, прекрасне щастя. Приголомшливе фото!!!
  • Досить ховати...
  • Чому тільки Тільда, а старша дочка?
  • Мама - красуня, дочка - мила.
  • Такі гарненькі.
  • Так виросла вже мала.
  • Такі милі.
  • Сліпуча краса.

Скріншоти коментарів

Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся