Хто зайвий? Полякова розсварила мережу провокаційним питанням

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Між прихильниками двох співачок спалахнули "розборки"

Відома співачка і актриса, "Королева ночі" українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка раніше поділилася пікантними деталями про зйомках в комедії "Свінгери", прокоментувала постер до другої частини картини, зйомки якої також взяла участь. На своїй сторінці в Instagram артистка поставила своїм фанам провокаційну задачку.

На знімку зображені сама Полякова, Даша Астаф'єва та Тіна Кароль між ними.

Оля додала підпис: "Бути б по серединці", а також запитала підписників "Хто 3-й зайвий?"

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Через деякий час "Королева ночі" поділилася забавною фотожабою, яку їй прислали у відповідь на питання. На кадрі між Тіною і Поляковою - щасливий співак і шоумен Потап!

"Хлопці ваші фотожаби мене порвали!" - підписала вона знімок.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях до посту Полякової почалися активні суперечки, які іноді хтось з фанів "розбавляв" іронічними варіантами відповіді. В основному полеміка зійшлася на персоні Тіни Кароль. Так чи інакше, але багато хто відзначив провокаційність питання Олі:

"Як не крути, Тіна навіть тут найкраща";

"Мені вас шкода. Поки не почнете поважати інших, аналогічно – ніхто не почне поважати вас";

"Мене таки жаліти не треба, не я ж обожнюю жінку, над якою сміється майже весь український шоубіз. Аналогічно не я позорюсь в коментарях від спроб мене образити і зачепити, бо я права. Фоловерам Полякової думаю на радість ваше приниження";

Скрін коментарів: instagram.com/polyakovamusic

"Які всі злі. Мені здається фільм - "Свінгери-2" і "Я, ти, він, вона" кращі комедії за останні роки в українському кінематографі";

"По-моєму, тут не вистачає Бузової, ахах";

Скрін коментарів: instagram.com/polyakovamusic

"Що за дурня... Заздрість, та до Тіни...Ні, Тіна й так може краще за них себе проявити";

"Почитавши всі коментарі аж самій захотілося щось зухвале написати. Всі такі розумні і так шарять в шоу бізнесі, що серце кров'ю обливається..."

Скрін коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Як повідомлялося, не так давно популярна співачка Оля Полякова розповіла про свою мрію,

Також ми писали про те, що днями Оля Полякова запропонувала шанувальникам вибрати кращий образ, в якому вона з'являлася в студії програми "Дивовижні люди".

Додамо, що раніше Оля Полякова презентувала свіжий міні-альбомпід назвою "Королева ночі", куди увійшло сім композицій. Пізніше вона представила лірик-відео на трек "Мадонна".