"Позбавлена сенсу пісенька": журналісти розкритикували дебютну роботу Меган Маркл для Disney

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фільм з озвучкою Меган отримав три бали з п'яти від кінокритиків

Вже з 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі офіційно більше не вважаються старшими членами королівської сім'ї Великобританії. Адже саме з цього дня набуває чинності заява Меган і Гаррі про зречення, яке прозвучало ще 8 січня! Відтепер скандальній парі доводиться самостійно заробляти собі на життя, не розраховуючи на підтримку впливових родичів. Зате у Меган і Гаррі з'являється повна свобода дій, якої у них не було раніше. В "нове" життя герцогиня Сассекська встигла увійти з новою роллю! Меган озвучила документальний фільм Disney про життя слонів.

Нагадаємо, що Маркл погодилася озвучувати документальний фільм про дику природу під назвою "Слон". І за цю роботу дружина принца Гаррі нічого не отримала! Так як всі гроші за озвучку були направлені на організацію допомоги слонам "Elephants Without Borders" ("Слони без кордонів"). Організація займається захистом тварин від браконьєрів.

Прем'єра нового фільму відбудеться 3 квітня на стримінговому сервісі Disney+. Тим часом компанія організувала прес-показ фільму "Слон". Тому в мережі з'явилися перші відгуки і про фільм, і про озвучку Меган. До речі, її першу роботу після відмови від королівських обов'язків!

Відгуки критиків виявилися зовсім невтішним! На думку журналістів, Меган дуже старалася догодити режисерам. Також в деяких місцях її голос був "на диво" веселим, що недоречно. У підсумку кінокритики оцінили старання дружини принца Гаррі в 3 бали з 5-ти!

Нагадаємо, що документальний фільм Disneynature розповідає про подорож африканських слонів по пустелі Калахарі, яка триває 8 місяців.

Журналіст британської The Times Ед Поттон підкреслив, що навіть під час озвучування фільму про тварин Меган намагалася бути схожою на свою героїню серіалу "Форс-мажори" (Suits). Критик переконаний, що Маркл так і не зрозуміла, яким повинен бути актор озвучення, тому що її голос був точнісінько як в серіалі. "Не дарма Меган старанно затикали на офіційних заходах британської королівської сім'ї... тепер у неї є повна свобода", — безсторонньо висловився журналіст.

“Звичайно, в її озвучці присутнє симпатичне почуття пустощів. “Фу! Хто це зробив?" — бурчить закадровий голос Меган у глузливому огиді, коли один з слоненят пукає. Однак, в іншому вона перебільшує. Навіть моменти, коли слони простовідривають від кору дерева, Маркл озвучує так, немов оголошує переможця "за кращу картину", — залишає свої зауваження журналіст The Times.

Критик журналу Variety Оуен Глейберман також залишився незадоволений. При цьому не тільки озвучкою Маркл, але і самим фільмом. Оуен назвав сюжет фільму "Слон" "досить сухим", щоб дійсно пролити світло на реалії поширення браконьєрства та полювання за слоновою кісткою в Африці. А озвучку Маркл Глейберман порівнюйте з класичною піснею до якого-небудь "діснеївського" мультфільму — "досить мила і кумедна пісенька". Але при цьому позбавлена особливого навантаження.

Журналіст Ян Фрір з журналу Empire зазначив, що оповідання Маркла прозвучало як "дуже пристрасне бажання догодити". Тобто в голосі Маркл звучало занадто багато недоречною драматизації.

Кінокритик Роббі Коллін з The Telegraph все ж визнав, що в принципі для творців документального фільму вибір Маркл був "вдалим". Адже це може залучити до перегляду більш молоду аудиторію. Тим не менш критик також поставив фільму "Слон" три бали.

У результаті критики дійшли висновку, що таланти Маркл в якості актора озвучення були сильно переоцінені. А от сам фільм з точки зору роботи документалістів і режисерів заслуговує уваги.

Нагадаємо, що роль актора озвучення Disney Маркл отримала після бесіди принца Гаррі з Робертом Айгером — генеральним директором компанії The Walt Disney. З бесіда відбулася в липні 2019 року в Лондоні під час прем'єри фільму "Король Лев". Гаррі підійшов на вечірці до Роберту Айгеру і зазначив, що Меган також могла б спробувати себе в ролі актора озвучення, адже раніше їй вже доводилося займатися подібним.