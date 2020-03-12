Ліпосакція або видалила ребра? Слава з НеАнгелів приголомшила кадрами на операційному столі

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка поки не зізнається, яку вона перенесла операцію

Слава Камінська з групи НеАнгели не приховує, що вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб поліпшити свою зовнішність - за версії її колишнього чоловіка Едгара, який якраз і був одним з них, навіть занадто багато. Сама співачка з гумором ставиться до пліток щодо змін у своєму тілі, що й довела новою публікацією в Instagram.

Хоча деяких шанувальників викладене Славою відео трохи налякало - на ньому артистка відображена на операційному столі. У ролику лікар вводить дівчину в наркоз і вона засинає.

У підписі до відео Камінська жартома зазначила, що нарешті в мережі з'явиться підтвердження її пластичних операцій, а також поділилася своїми враженнями від загального наркозу.

"Ну, нарешті в мережі з'явиться підтвердження мого перебування на операційному столі. Дисклеймер: вразливим людям з тонкою душевною організацією прохання відео НЕ ДИВИТИСЯ. Наркоз -- справа тонка ))) і судячи по моїй щасливій фізіономії, абсолютно не страшна, якщо звичайно ви впевнені у своєму анестезіологу. Завжди хотіла подивитися на себе з боку. Кажуть, що коли людина відходить від наркозу, вона справжня, без соціальних масок, як кажуть, «бути, а не здаватися». Заснула швидко, прокинулася з питанням «Чому у мене не виходить сміятися ? Ось що у людини в голові? Хіхоньки та хахоньки", - написала зірка.

Відео: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

На цьому співачка не зупинилася і вирішила провести серед підписників опитування: що ж їй робили в операційній. При цьому Слава видала кілька цікавих варіантів на вибір:

"Діагнози прохання не вигадувати, доктор вже все поставив до вас. Можете розкрити таємницю золотого ключика, вибравши варіант відповіді з перерахованих нижче:

1. Змінила стать (або стелю, поки не визначилася). 2. Ліпосакція (кістки теж змащені жиром, а я люблю скрипіти). 3. Вирішила виспатися (якісним глибоким сном). 4. Видалила зайві ребра, щоб бути худіше Віки. І тирити речі у Лаури. 5. Повернула цноту. Життя з чистого аркуша, так сказати. 6. Виривала гланди -- старі мені просто набридли. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш варіант. Поставтеся до вибору серйозно, наркоз-це не жарти!" - пише артистка.

Користувачі мережі оцінили почуття гумору артистки і почали ділитися своїми припущеннями, що ж їй робили в клініці.

Вдосконалили груди

Відео класне і трохи страшнувата. Слава сміливо!

Видалили гланди

Коли приїхали всі родичі з ночівлею. Господині нікуди подітися.

Що б це не було хай буде блиск в Очах

Шикарне почуття гумору

Це той анастазиолог з класним голосом, що з Едгаром в парі працює

Наркоз - дуже прикольна тема

Липоксация може, поки такі думки...

Кадик прибрала

Гланди звичайно, навіщо вдруге підлогу міняти:))))

100 % бути худіша Вікі

шикарне почуття гумору у Вас

Неважливо що, головне, щоб все у Вас було добре

#5 просто супер. А взагалі щоб Ви не робили це Ваше право і його потрібно поважати. Бережіть себе

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою - вони знялися у спільній фотосесії для журналу.