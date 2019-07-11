Лілія Ребрик "підбадьорила" відомого актора ефектним ляпасом (відео)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала екстремальний спосіб швидко прийти в себе

Лілія Ребрик не перестає захоплювати шанувальників соєю багатогранністю і енергійністю. Ведуча ранкового шоу встає ні світ ні зоря, але встигає за день буквально все! У щільному графіку знаменитості - зйомки в кіно, ведення заходів, робота на телебаченні і обов'язковий пункт – час для рідних і близьких. У такому ритмі Лілії необхідно весь час бути в тонусі. Своїм екстремальним і оригінальним рецептом бадьорості зірка вирішила поділитися з шанувальниками в Instagram.

Разом з гостем програми, українським актором і режисером Ахтемом Сеітаблаєвим вона продемонструвала, як можна блискавично зібратися і попрацювати. Лілія замахнулася і .. дала дзвінкого ляпаса своєму партнеру по знімальному майданчику. Ахтем схопився рукою за щоку і різко відвернувся. "Це досить дивний спосіб підтримати або замотивувати", - розгублено заявив він.

Правда, виявилося, що розіграна перед глядачами сцена – то всього лише майстерна ілюзія і акторська майстерність.

"Акторські секретики бадьорого ранку. Але якщо ваш друг не актор, краще не практикуйте подібне, бо може образитися чи неправильно вас зрозуміти. Хоча... Дивлячись, які у вас наміри. Гарного дня вам бажаємо з Ахтемом Сеітаблаєвим. П. С.: жоден актор під час цієї зйомки не постраждав", - запевнила Лілія.

Під відео зібралося чимало коментарів від користувачів мережі. Деякі з них "розкусили" суть фокуса і поспішили пояснити її іншим.

Лілія Ребрик і Ахтем Сєїтаблаєв (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Це школа акторської майстерності, в реальності ляпаса партнер не отримує, тут спритність рук самого партера, а прекрасна партнерка робить замашку і все. Я вам так - мега професійно виконано", - "розкрила карти" одна з підписниць Лілії, зазначивши, що хлопок руками робить партнер, імітуючи звук удару.

Коментатори також почали співчувати Ахтему і відзначили професіоналізм виконаного трюка.

"Гарний ляпас, майже не видно", "Ну, ви крута!", "Живенько!", "Посміхнувся", "Шкода Ахтема...", "Ой! Я трохи очманіла. Те,що це такий прийом,зрозуміла з другого перегляду. Ахтем-красавчик", "Яскравий удар", "Ахтема трохи шкода так біті", "Смачний" ляпас", - писали під враженням фоловерів.

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик полонила апетитними форма в ефектній сукні по фігурі з відкритими плечима.

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик зворушила мережу щасливим сімейним кадром в колі рідних і поділилася заповітною мрією.