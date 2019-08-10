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Лілія Ребрик розбурхала мережу екстремальною зйомкою в штормовому морі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.08.2019 - 17:29
Лілія Ребрик розбурхала мережу екстремальною зйомкою в штормовому морі
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча зберігала оптимізм і дочекалася сонця

Лілія Ребрик обожнює свою роботу і готова виконувати її навіть в екстремальних ситуаціях. Теледіва не боїться ризикувати і з усмішкою приймає будь-який виклик, навіть якщо мова йде про природної стихії. Так, ведуча показала, в яких непростих умовах їй довелося знімати святковий випуск ранкового шоу, присвячений Дню незалежності України. Відповідні кадри з'явилися в Instagram актриси.

Коли знімальна група з Лілією вийшла в море, піднявся сильний витер і почався дощ. Через штормові пориви навіть не було чути, що зірка каже на камеру. Вона лише поправляла волосся рукою і посміхалася.

"Дощ нас переслідує сьогодні. Ми у відкритому морі, на яхті, знімаємо святкову програму "Ранок з Україною" до дня Незалежності... Але дощ вносить свої корективи і в наші плани, і в зовнішній вигляд", - повідомила Лілія.

 

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Через зіпсувані погодні умови актрисі довелося накинути на легку сукню коралового кольору джинсову куртку. Вона не втрачала оптимізму і продовжувала посміхатися на камеру, наперекір стихії.

Трохи пізніше ведуча повідомила, що погода налагодилася. Вона позувала на кормі яхти в променях довгоочікуваного сонця.

"Ми таки дочекалися сонця! Всім спасибі, знято!" - з радістю повідомила зірка в пості.

Лілія Ребрик розбурхала мережу екстремальною зйомкою в штормовому морі

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники не на жарт злякалися за Лілію. Вони порадили теледиві берегти себе і не випробовувати долю, працюючи в екстремальних умовах.

  • Захоплююся Вами! Умничка!
  • Ви красуня
  • Скільки у вас життя
  • Ви прекрасні, навіть в дощ
  • Дощ вашій красі не завадить
  • Вам дуже личать ці сережки, вони такі яскраві як і Ви!
  • Круті враження
  • Екстремальні умови
  • Я розумію : зйомки, терміни...Але і своєї безпеки теж потрібно подбати! Виходити в море в таку погоду - це мінімум не безпечно
  • Вау! Розумниця і красуня! Дуже ефективно виглядаєте! Завжди приємно дивитися на таких людей і заряджатися позитивом!
 

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик здивувала незвичайним образом, перевтілившись у "крутого копа".

Також Лілія Ребрик приміряла спорт-кежуал стиль з яскравими аксесуарами і викликала захоплення у шанувальників.

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