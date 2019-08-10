Лілія Ребрик розбурхала мережу екстремальною зйомкою в штормовому морі

Телеведуча зберігала оптимізм і дочекалася сонця
Лілія Ребрик обожнює свою роботу і готова виконувати її навіть в екстремальних ситуаціях. Теледіва не боїться ризикувати і з усмішкою приймає будь-який виклик, навіть якщо мова йде про природної стихії. Так, ведуча показала, в яких непростих умовах їй довелося знімати святковий випуск ранкового шоу, присвячений Дню незалежності України. Відповідні кадри з'явилися в Instagram актриси.
Коли знімальна група з Лілією вийшла в море, піднявся сильний витер і почався дощ. Через штормові пориви навіть не було чути, що зірка каже на камеру. Вона лише поправляла волосся рукою і посміхалася.
"Дощ нас переслідує сьогодні. Ми у відкритому морі, на яхті, знімаємо святкову програму "Ранок з Україною" до дня Незалежності... Але дощ вносить свої корективи і в наші плани, і в зовнішній вигляд", - повідомила Лілія.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Через зіпсувані погодні умови актрисі довелося накинути на легку сукню коралового кольору джинсову куртку. Вона не втрачала оптимізму і продовжувала посміхатися на камеру, наперекір стихії.
Трохи пізніше ведуча повідомила, що погода налагодилася. Вона позувала на кормі яхти в променях довгоочікуваного сонця.
"Ми таки дочекалися сонця! Всім спасибі, знято!" - з радістю повідомила зірка в пості.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники не на жарт злякалися за Лілію. Вони порадили теледиві берегти себе і не випробовувати долю, працюючи в екстремальних умовах.
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