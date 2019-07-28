Лілія Ребрик в блискучій сукні влаштувала спекотні танці з чоловіком на весіллі

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча чудово повеселилася на весіллі кузини

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не тільки багато працює, але і відмінно вміє розважатися. Днями артистка разом з чоловіком Андрієм Диким і старшою донькою Діаною побувала на весіллі своєї двоюрідної сестри, де всі вони відмінно провели час. На своїй сторінці в Instagram вона показала яскраві фото та відео з торжества.

Для святкового заходу Лілія вибрала блискучу сукню в стилі диско і доповнила образ синіми туфлями на підборах. Її чоловік був у білих брюках і блакитній сорочці, а дівчинка Діана - в чарівному білому платтячку. Ребрик також зробила донечці красиву зачіску з кісок.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

На весіллі були присутні також батьки і рідна сестра Лілії Юліана - ведуча поділилася милими сімейними фото у розділі сториз свого облікового запису. Звичайно ж, не обійшлося і без знімка з молодятами.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Після урочистої частини розпочалися танці - і тут-то "дика сімейка" задала жару! Адже Ліля і Андрій познайомилися і закохалися саме на танцювальному проекті. Ведуча поділилася яскравим відео, на якому вони з чоловіком ефектно запалюють на танцполі - при цьому в такому освітленні її сукня виблискує і переливається всіма кольорами веселки.

"Люблю тебе!!!" - прокоментувала ролик Ребрик.

Відео: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в повний захват і засипали яскраву пару захопленими відгуками, відзначаючи їх красу і вражаючу танцювальну майстерність.

"Фантастичні!" - зазначила знаменита актриса Ольга Сумська.

Ві неймовірно красива пара, сукня неперевершено переливається, Андрій також дуже красивий, щастя вам

Вау!!!! Сукня просто мегакрута!!!

Це кохання

Коли ви в прямому сенсі сліпучо красиві

Класні

Як красиво! стільки пристрасті та кохання!!!! клас... молодці!!!

Просто неймовірно ідеальні)))

Шикарно)))

Ви чудові, у вас така гарна історія кохання! Будьте щасливі!)

Чарівна пара!! Обожнюю!!!!!

Насолоду отримала від вашого танцю

На цю любов можна дивитися вічно! Нехай Бог береже її назавжди!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала красою у вишуканій вишиванці. Ведуча приміряла ефектний образ для свого ранкового шоу "Ранок з Україною".

Раніше Ребрик розповіла про пережитий стрес на знімальному майданчику. Телеведуча вперше проспала! Адже у неї прямі ефіри. За словами Лілії, американські гірки не зрівнятися з таким стресом.

А до цього Лілія Ребрик підкорила сімейною ідилією в Туреччині. Нагадаємо, що сім'я відомої актриси і ведучої зовсім недавно повернулася з відпочинку в Туреччині.