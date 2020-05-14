Лілія Ребрик розповіла, як її 7-річна дочка веде сторінку в Instagram

Все більше дітей зіркових батьків реєструються в соціальних мережах. 7-річна Діана, донька ведучою «Ранку з Україною» Лілії Ребрик, також має власну сторінку в Instagram. Зірка каналу «Україна» розповіла, як Діана пояснила бажання завести свою сторінку і хто контролює її публікації.

У 7-річної Діани більше 7 тисяч підписників в Instagram. Дівчинка публікує фото з рідними і друзями, відео танців та ігор з молодшою ​​сестрою Поліною. Доньки часто з'являються в соцмережах самої Лілії, але Діана хотіла мати і свою сторінку.

«Для доньки власний Instagram був такою собі ознакою дорослості. Між її однолітками сторінка в соцмережі сприймається як якийсь елемент конкуренції. Але я Діані сказала, що Instagram все одно контролює вік. Тому перед тим, як викласти пост, потрібно обов'язково показати його батькам, інакше соцмережа публікацію видалить. У мене є доступ до її сторінки, і я її повністю контролюю. В Інтернеті багато різних людей, я кажу доньці, що не на всі коментарі потрібно реагувати. Мені простіше відстежувати і, якщо щось мені не подобається, я просто видаляю або блокую аккаунт», – зізналася Лілія Ребрик.

Утім, Діана не особливо тусується в соцмережі. У неї немає потреби часто викладати фото, щось коментувати, та й сама не часто коментарі читає.

«Донька досягла, чого хотіла – у неї з'явилася ця сторінка, там досить багато підписників, як для юної леді – і не більше. Можу сміливо заявити, що Instagram її не сильно цікавить. Діана підписана на якихось зірок, за якими їй цікаво спостерігати. Крім того, у неї непогане почуття гумору, вона може придумати якийсь цікавий підпис для фото. Коли на наші екрани повернувся Франциско Гомес, вона запитала у мене: «Що це за чувак?» Я показала доньці її дитячу фотографію, де вона у нього на руках. І Діана захотіла викласти пост з підписом «А виявляється, я цього чувака знаю вже давно», – поділилася ведуча каналу «Україна».

Ліля каже доньці, що фото завжди потрібно підписувати, щоб фантазія розвивалася і мізки працювали. Але залежності від соцмереж у Діани точно немає, що Лілю, як маму, не може не тішити.

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