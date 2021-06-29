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Лілія Ребрик зізналася в залежності: "так би і з'їла відро"

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Вівторок 29 червня 2021 16:01
Лілія Ребрик зізналася в залежності: "так би і з'їла відро" Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Лілія Ребрик любить готувати і балувати сім'ю різними смаколиками, при цьому вона щедро ділиться з шанувальниками улюбленими рецептами. Наприклад, нещодавно артистка розповіла, як швидко і просто приготувати вдома фісташкове морозиво. Сама ж вона найбільше влітку обожнює полуницю.

Про це теледива зізналася в Instagram, а також показала атмосферні фото з "полуничної" фотосесії на кухні.

Ребрик позувала в стильному білому сарафані в підлогу і з розпущеним волоссям в "компанії" блюда з улюбленою ягодою.

Лілія Ребрик зізналася в залежності: &quot;так би і з'їла відро&quot;Лілія Ребрик зізналася в залежності: &quot;так би і з'їла відро&quot;

Зірка зізналася, що їй складно себе контролювати, коли справа стосується полуниці.

"Я - Ліля і я...полуничнозалежна. Так би і з'їла відро полуниці! А ще б додала туди кілька ложок сметани (не пошкодувала б для себе, коханої) і цукру (іноді можна себе побалувати!). А ще б запросила з'їсти цю страву всіх часів і народів своїх рідних. Відзначайте і ви в коментарях своїх друзів - з ким би хотіли попліткувати за тарілочкою полуниці! Погодьтеся, звучите навіть краще, ніж "за келишком вина", - відверто поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик зізналася в залежності: &quot;так би і з'їла відро&quot;

Лілія Ребрик поділилася, що вона полуничнозалежна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях знайшлося чимало шанувальників з такою ж залежністю, як у ведучої.

  • Я думала, що зі сметаною і цукром тільки я люблю. Ви чарівна
  • А я Наталя і я черешне залежна
  • Ліля, я теж полуницезалежна, тому засадила величезну ділянку полуницею!!! Насолоджуюся сама і радую всіх дітей і онуків!
  • А я напевне 2 відра
  • Гарна кухня, це Ваша Лілія?
  • Ууу полуничка
  • Обожнюю полуницю і з'їла б відро
  • Який краісвий у вас сарафан

Нагадаємо, раніше спантеличена Лілія Ребрик вразила зізнанням про себе і розповіла, як тренує пам'ять.

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Лілія Ребрик ведущая
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