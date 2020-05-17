Лілія Ребрик показала красуню сестру і розсекретила своє справжнє ім'я

Лілія Ребрик не дає собі розслабитися на карантині - ведуча продовжує з'являтися в ефірах, а також багато часу приділяє родині. Разом з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною вони влаштовують веселі тренування, разом готують і займаються садом. Також позитивна артистка вирішила ділитися з шанувальниками в мережі цікавими порадами і фактами про себе - наприклад, навчати основам танців, а також показувати рецепти улюблених страв.

А по неділях Ребрик почала вести рубрику "щаслива родина" і вже у першому ж випуску не на жарт вразила багатьох фанів! Вона вирішила розповісти про свою сестру Юліану і поділилася ніжними фото з нею, починаючи з самого дитинства. Зазначимо, що сестра ведучої дуже на неї схожа і така ж красуня!

А ще теледіва розсекретила...своє справжнє ім'я! Виявилося, що насправді її звати Ліліана, а не Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з сестрою Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина

Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки", - розповіла Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з сестрою Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка відзначили ще одне цікаве співпадіння між ними з сестрою і своїми доньками.

"Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам. принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!" - поділилася ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з сестрою Юліаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія показала фотоколаж дитячих фото себе і сестри і своїх дочок і запропонувала знайти подібність. Шанувальники тут же помітили, що її старша дочка Діана - просто копія мами в дитинстві.

Діанка-копія ви!)))

Діанка і ви в дитинстві одне особі. Це ж треба така схожість))) А Поля на тата схожа

Як Діана на Вас схожа!!!!

Які ж ви всі симпатюлі,удачі Вам всім

Діана копія ви

Діанка просто копія мами

Діана схожа на вас.А Поліна на вашу сестру

Як же ви схожі з Дианочкой в дитинстві!! Ви часом не родичі?

Клас, як схожі

Клас як діанка на вас пахожа

Фото дуже схожі, ніби на них одні і ті самі дівчатка

Відмінні фоточки і атмосфера

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик розповіла, як її 7-річна донька Діана веде сторінку в Instagram.