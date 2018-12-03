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Лілія Ребрик в пеньюарі задумалася про подарунок для коханого

Lite » Зірки 03.12.2018 - 07:57
Лілія Ребрик в пеньюарі задумалася про подарунок для коханого
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/andrii_dykyi)

Українська телведущая вирішила порадувати чоловіка на Новий рік

Лілія Ребрик опублікувала на свою сторінку в Instagram провокаційне фото.

В кадрі телеведуча позує у довгому чорному пеньюарі з мереживами і відвертим вирізом.

"А давайте будемо корисні один одному напередодні свят, накидавши ідеї подарунків для коханого чоловіка. Ваші варіанти? Ви вже придумали, як будете радувати коханого? Отже, поїхали!" - підписала кадр Лілія, яка схоже налаштована по-справжньому здивувати чоловіка на свята.

Лілія Ребрик в пеньюарі задумалася про подарунок для коханого

Лілія Ребрик в пеньюарі задумалася про подарунок для коханогоСкріншот: instagram.com/liliia.rebrik

Фоловери Ребрик одразу ж стали їй радити різні варіанти подарунків.

Одні порекомендували романтичний вечір, інші - більш практичне: гітару, шахи, парфуми.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраву фотосесію з дітьми.

До речі, раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик полонила шанувальників стильним вбранням.

А також розповідали про те, як Лілія Ребрик показала, як виглядає без косметики.

Відео: РБК-Україна

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