Лілія Ребрик в пеньюарі задумалася про подарунок для коханого

Українська телведущая вирішила порадувати чоловіка на Новий рік
Лілія Ребрик опублікувала на свою сторінку в Instagram провокаційне фото.
В кадрі телеведуча позує у довгому чорному пеньюарі з мереживами і відвертим вирізом.
"А давайте будемо корисні один одному напередодні свят, накидавши ідеї подарунків для коханого чоловіка. Ваші варіанти? Ви вже придумали, як будете радувати коханого? Отже, поїхали!" - підписала кадр Лілія, яка схоже налаштована по-справжньому здивувати чоловіка на свята.
Скріншот: instagram.com/liliia.rebrik
Фоловери Ребрик одразу ж стали їй радити різні варіанти подарунків.
Одні порекомендували романтичний вечір, інші - більш практичне: гітару, шахи, парфуми.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраву фотосесію з дітьми.
До речі, раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик полонила шанувальників стильним вбранням.
А також розповідали про те, як Лілія Ребрик показала, як виглядає без косметики.
Відео: РБК-Україна