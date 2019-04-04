Лілія Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком

Телеведуча Лілія Ребрик повернулася до активної роботи після того, як влаштувала собі романтичні канікули удвох з чоловіком в прекрасній Австрії. В рамках зйомок ранкового шоу на телеканалі "Україна" вона буквально кожен день блищить в яскравих і ефектних нарядах. Так, на цей раз ведуча опублікувала фото у вишуканій сукні від бренду ONEBYONE, а також поділилася з фанами корисною порадою.

Ребрик приміряла сукню-міді з геометричним квітковим принтом різних кольорів, а доповнила образ туфлями-човниками і букетом ніжно-рожевих весняних квітів. Знімки вийшли дуже барвисті і в той же час ніжні.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Весняний лайфхак: якщо у Вас немає сумочки в тон - візьміть букет квітів, причому необов'язково в тон. Головне - весняних, саме тих, які зараз починають квітнути! Я вісь обожнюю прості букети - ніби їх щойно зірвали і принесли! Набагато кращі за дорогі дизайнерські букети! А ви за які?" - прокоментувала телезірка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники прийшли в захват від її вбрання і образу і поспішили залишити безліч коментарів.

"Така красуня, ми з донькою тебе обожнюємо дивитися"

"Весняна красуня"

"Дуже красивий образ! Вам дуже пасує!"

"Яка шикарна сукня)"

"Справжня Весна!!!"

"Дуже вишукане вбрання!!! Вам дуже личить, а як чудо виглядає!!!"

"Згодна з Вами.Краса в простих речах, мені теж подобаються квіти щойно зірвані. У простих речах щастя. Лілічка Ві неперевершенна"

"Щаслива красуня"

"Ви як весняний букет. Дуже красиво"

"Чудова"

"Неймовірна"

"шикарна Сукня! Шкірного разу просто кайфую від Ваших яскравих жіночних та стильних нардів"

"Супер, а ще на цьому фоні, і з цими весняними квітами, красунечка"

"Ліля, дуже красиво , Ві найгарніша квіточка серед цього букету. Особисто я дуже люблю букети з польових квітів, а особливо з біленьких ромашок і синьооких волошок"

"Чарівна і ніжна!!!"

"Яка чудова сукня.... @liliia.rebrik вона вам ну дуже, дуже личить. Ви в неї виглядаєте , як справжнісінька принцеса, а навіть і королева"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула витонченою фігурою в нюдовом платті.

До речі, Лілія Ребрик зачарувала фотосесією в образі прекрасної Мавки.