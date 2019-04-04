Лілія Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком

Прихильники залишилися в захваті від наряду телеведучої
Телеведуча Лілія Ребрик повернулася до активної роботи після того, як влаштувала собі романтичні канікули удвох з чоловіком в прекрасній Австрії. В рамках зйомок ранкового шоу на телеканалі "Україна" вона буквально кожен день блищить в яскравих і ефектних нарядах. Так, на цей раз ведуча опублікувала фото у вишуканій сукні від бренду ONEBYONE, а також поділилася з фанами корисною порадою.
Ребрик приміряла сукню-міді з геометричним квітковим принтом різних кольорів, а доповнила образ туфлями-човниками і букетом ніжно-рожевих весняних квітів. Знімки вийшли дуже барвисті і в той же час ніжні.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Весняний лайфхак: якщо у Вас немає сумочки в тон - візьміть букет квітів, причому необов'язково в тон. Головне - весняних, саме тих, які зараз починають квітнути! Я вісь обожнюю прості букети - ніби їх щойно зірвали і принесли! Набагато кращі за дорогі дизайнерські букети! А ви за які?" - прокоментувала телезірка.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники прийшли в захват від її вбрання і образу і поспішили залишити безліч коментарів.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула витонченою фігурою в нюдовом платті.
До речі, Лілія Ребрик зачарувала фотосесією в образі прекрасної Мавки.