Лілія Ребрик блиснула витонченою фігурою в нюдовій сукні (фото)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Телеведуча також показала свого домашнього улюбленця

Лілія Ребрик буквально кожен день демонструє шанувальникам стильні образи, які вона приміряє в рамках зйомок ранкового шоу на телеканалі "Україна". Не стала винятком і середа. Так, українська телеведуча опублікувала серію яскравих фото, на яких позує в елегантній сукні злегка приталеній і ніжного бежевого кольору. При цьому платті на талії зашнуровується витонченим поясом, що підкреслює вигини ведучої. Образ Ребрик довершують туфлі-човники коралового кольору – тренд цього сезону.

Цікаво, що на знімках разом з Ребрик також позує українська актриса Ольга Атанасова, яка стала зірковою гостею ранкового шоу. А присвячене воно було домашнім улюбленцям зірок.

Стильні Лілія Ребрик і Ольга Атанасова (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В ефірі з'явилися дійсно імениті гості: Народна артистка України Ольга Сумська прийшла з двома собачками, MÉLOVIN з котом по кличці Цитрус, Ольга Атанасова прийшла також з котом Пікселем, актриса Людмила Арделян з собачкою Оскар. А ось сама Лілія принесла на ефір морську свинку по кличці Лола.

Зіркові гості зі своїми домашніми улюбленцями (фото: instagram.com/liliia.rebrik; instagram.com/lyudmilaardelyan)

"Ранок може бути і в такій компанії! Що у нас сьогодні відбувалося в студії " Ранок з Україною", йой. Але всі задоволені, всі щасливі. Недарма кажуть, що домашні улюбленці знімають стрес. Розкажіть про своїх улюбленців, хто у Вас живе вдома? На що здатні заради них?" – підписала фото Лілія Ребрик.

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити свої коментарі:

"Домашние животные - действительно настоящая радость. Их важно любить и ценить… А компания и правда супер собралась"

"Дякую за ранок! Крута компанія! Супер!"

"Оооо Цитрус - красавчик)"

"Какие милые"

"Особливо задоволений котяра Меловіна"

"Хто це в нас такий манюній на руках Лілічки?"

"Какие Вы молодцы!"

"Ого!!! скільки гостей в студії, очі розбігаються))"

"Сьогодні ефір був з моїми трьома улюбленими оптимістичними жінками! Ви неймовірні, з публічних особистостей підписана лише на двох Олечок і на Вас Лілю! Ви гарні взірці для україночок. Нам є ким пишатись!"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик присвятила танець улюбленому місту, назвавши його своїм "маленьким Парижем".

До речі, Лілія Ребрик зачарувала фотосесією в образі прекрасної Мавки.