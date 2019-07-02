Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото на останніх місяцях вагітності

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменку переплутали з Анджеліною Джолі

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва готується стати мамою. Вагітна гімнастка, незважаючи на своє цікаве положення, веде активний спосіб життя, багато подорожує і навіть займається спортом! Вона знаходиться в прекрасній формі і буквально світиться від щастя в передчутті появи на світ малюка! Олімпійська чемпіонка зачарувала мережу новим знімок в Instagram, на якому помітний істотно кругленький животик.

Лілія позує в білому платті зі шлейфом від плечей. Вона зображена в профіль і дбайливо обіймає животик, трохи схиливши голову, й умиротворено посміхається. Її волосся акуратно зачесане назад.

"Завжди роби тільки в Любові, з Любові і з Любов'ю", - поділилася вона з підписниками мудрістю.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Знімок зворушив і привів захват навіть зірок, які не змогли втриматися від компліментів і побажань. Наприклад, Світлана Лобода написала: "Розумниця! Тримаємо кулачки!" А українська дзюдоїстка і чемпіонка світу минулого року Дар'я Білодід зазначила: "Вау, Ви прекрасні!"

Скріншот коментарів

Інші коментатори також не залишили Лілію без теплих слів. Хтось навіть зазначив, що на знімку вона схожа на голлівудську зірку Анджеліну Джолі.

"Прекрасна Лілія", "Лиличка, вітаю тебе! Ти прекрасна! Щастя тобі і твоїй сім'єю безмірного!", "Неймовірна! Щастя безмежного!", "Лілі, яка чарівна фотографія!", "Лілечка, ти зірка! Дуже ніжна і красива", "Ві – прекрасні", "Ніжність і краса", "Переплутала з Анджеліною Джолі", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

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