Лілія Подкопаєва в коротких шортах замилувала прогулянкою з новонародженою донечкою

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Олімпійська чемпіонка перебуває з малятком в США

Лілія Подкопаєва втретє пізнала радість материнства – 19 вересня гімнастка народила дочку. Фото мами і новонародженої дівчинки викликало ажіотах в мережі – спортсменка буквально світилася від щастя, а її коханий і батько дитини, бізнесмен Ігор Дубинський дбайливо тримав дівчинку на руках. Тепер же зірка повністю занурилася в сімейні клопоти. Так в сторіз instagram вона показала прогулянку з маленькою донечкою.

Судячи по знімку, мама і маля знаходяться в США, де живе Лілія. Гімнастка вдягнула для прогулянки з дівчинкою зручний повсякденний ансамбль – короткі чорні шорти, які підкреслили стрункі ніжки знаменитості, вільну футболку в тон, бейсболку з великим написом і комфортні кросівки. Вона позує з коляскою, де лежить донечка, на фоні зелених галявин і фасадів будинків

"На чергуванні", - коротко підписала англійською мовою зворушливий знімок зіркова мама.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Варто взаідзначити, що крім новонародженої дівчинки, Лілія виховує 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну доньку Кароліну від шлюбу гімнастки з бізнесменом Тимофієм Нагорним.

Новина про те, що спортсменка готується стати мамою з'явилася в кінці березня. Пізніше вона розповіла, як старші діти відреагували на звістку про її вагітність. За словами Лілії, Вадим чекав появи на світ братика, а Кароліна – сестрички, дівчинка навіть пообіцяла ділитися з дитиною своїми іграшками.

До речі, під час вагітності Лілія не припиняла займатися спортом. Вона навіть показала одне зі своїх тренувань під керівництвом фітнес-тренера, а також поділилася вправою для ніг і сідниць.