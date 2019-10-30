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В ліфчику і яскравому костюмі: Світлана Лобода розбурхала відвертим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.10.2019 - 15:42
В ліфчику і яскравому костюмі: Світлана Лобода розбурхала відвертим фото
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася пишним бюстом і пружним пресом

Світлана Лобода періодично любить побалувати своїх шанувальників пікантними фото - до прикладу, нещодавно зірка поділилася пікантним постільним селфи в чорній маєчці. Крайній знімок в Instagram співачки також вийшов досить відвертим і ефектним.

Виконавиця позує, сидячи на комбопідсилювачі Marshall і грайливо розставивши ноги. При цьому на Світлані чорний бюстгальтер без бретелей і брючний костюм насиченого бірюзового кольору, піджак від якого накинутий на плечі і відкриває відмінний огляд на пишний бюст і пружний прес артистки.

Доповнюють вражаючий лук дзеркальні сонцезахисні окуляри і срібні чотки, які Лобода тримає в руці, а також червона помада. До речі, 37-річна співачка вирішила обійтися без взуття і зображена босоніж.

"ну, добрий ранок", - підписала знімок знаменитість.

В ліфчику і яскравому костюмі: Світлана Лобода розбурхала відвертим фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки бажають їй доброго ранку у відповідь і обсипають захопленими компліментами.

  • уау! і Вам доброго ранку, Світлана
  • Боже, чарівна
  • Як завжди бомба
  • Господи, шикарнА
  • Добре красточка наша. Одужала!
  • Яка яскрава. доброго ранку і гарного дня)
  • Яку
  • блииин, яка стильова
  • Світла, як вам похожит цей стиль і колір!!!!
  • Фотка просто бомба. коли новий альбом???
  • Ваууу ну просто немає слів! Красуня
  • Бомбическая красуня
  • Доброго ранку
  • Так сидіти дівчині не пристойно!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода зачарувала мережу фото з підрослою донечкою Євою.

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