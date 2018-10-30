Лідер Rammstein забрав Лободу з лікарні та відвів на вечерю до ресторану

Відео: YouTube / Super

Відома українська співачка Світлана Лобода, яку нещодавно прооперували в Москві (РФ), покинула лікарню в супроводі вокаліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна. Рокер приїхав за нею у Боткінську лікарню у вівторок, 30 жовтня, повідомляє Super.

Повідомляється, що Ліндеманн відклав зйомки нового кліпу в Європі та звичайним економ-класом прилетів до Москви. Зустрітися з українською артисткою йому вдалося тільки сьогодні, оскільки після складних медичних процедур відвідування для Світлани заборонили лікарі.

Сьогодні медики прийняли рішення про виписку, й Ліндеманн у супроводі менеджера відправився за Лободою.



Скрін: YouTube / Super

Після клініки пара відправилася до одного з ресторанів на вечерю. Незабаром до них приєдналася старша дочка співачки Єва, яка практично весь вечір провела на колінах у Ліндеманна.

З ресторану Лобода та Ліндеманн вийшли, тримаючись за руки.



Скрін: YouTube / Super

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода, яка 24 жовтня перенесла екстрену операцію на нирці у московській лікарні, понесла через це великі збитки.

Нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам і підписників співачки та повідомила нові дати перенесених концертів.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

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Відео: РБК-Україна