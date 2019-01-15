"Летять повітряні замки": Поліна Логунова назвала головну помилку тих, кто худне

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Телеведуча пояснила, звідки береться звичка смачно поїсти і чому не працюють різні марафони по правильному харчуванню

Популярна телеведуча і блогер, дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла, як харчові звички родом з дитинства заважають процесу схуднення. Про це вона написала у своєму Instagram-акаунті.

Дружина актор розкритикувала різноманітні марафони, де коуч дає завдання і чекає звіт про виконану роботу. На думку знаменитості, а зараз ще і тренера по правильному харчуванню, люди звикли використовувати звичне меню до тих пір, поки їм його видають, а потім зриваються і знову беруться за старе, адже залишаються без звичного контролю.

Крім того, звичка отримувати насолоду від їжі родом з дитинства, тому що різноманітні ласощі асоціюються з безтурботністю і захищеністю.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Всі ми, кожна по - своєму, дорослі і самостійні, ну, нам так здається, а насправді хочеться турботи і тепла, найчастіше, отримувати тепло і відчуття, ніби ми маленькі, виходить тільки з їжі. Вживаючи знайомі з дитинства (!) ласощі, ми несвідомо повертається в безтурботне минуле, ми їмо так, як їли у нас в сім'ї і, головне, про що я хотіла написати, ми виконуємо завдання! Тому зручно бути частиною марафону, зручно отримати готове меню, щоб виконавши його, ми написали дієтолога або тренеру - мовляв, подивися, я все зробила, що я відмінниця, хвали мене Тільки "наглядач" залишає вас наодинці з собою, як тут же летять повітряні замки на запчастини. Ви доходите до мети і здається, що відкату назад не буде і можна розслабитися і нічого не зміниться. А набираючи вагу, ви відчуваєте ще більший стрес, мовляв, я стільки зробила і знову я поправилась! Нічого не працює! Це ви не працюєте!" - жорстко, але дохідливо написала Логунова.

Підписники Поліни погодилися з її твердженнями і порахували все написане зіркою раціональними зауваженнями.

"Дуже інформативно і пізнавально", "Класний пост!", "Все вірно", "В точку", "Поліна, ви праві! Взяти відповідальність за себе та своє життя у свої руки іноді найскладніше! Куди легше знайти крайнього, винного або виправдання. Дякую за мотивацію вашим прикладом!" - відзначали читачі Логунової.

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

До речі, Поліна Логунова написала простий і здоровий рецепт корисного ласощі рафаелло з натуральних інгредієнтів.

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Нагадаємо, Поліна Логунова розповіла про неприємності, пов'язаних з авіалініями МАУ, вона поскаржилася на сервіс і розповіла про поблемах з багжом.