"Літо - щоб насолоджуватися!" Каменських в бікіні поділилася грандіозними планами

Настя Каменських нещодавно прилетіла в Україну після медового місяця в Туреччині з коханим чоловіком Потапом (пара узаконила стосунки 23 травня і відгуляла пишне весілля) і тут же з головою поринула в роботу. Якщо продюсер і репер приступив до зйомок нового кліпу разом зі своїм гуртом MOZGI, то Настя одразу ж вирушила у концертний тур, адже все літо у неї буквально розписано по днях. Так, на новому фото в Instagram вона позує в білосніжному бікіні з оригінальним коктейлем з ананаса в руках.

Співачка вирішили поділитися своїми цілями на найближчий сезон і розповісти, що вона неодмінно зібралася реалізувати цього літа. Варто сказати, що плани у зірки грандіозні – вона обіцяла собі знаходити час на відпочинок і радіти теплу і сонцю. На підтвердження своїх слів Настя опублікувала знімок в купальнику, на якому чітко видно її напівоголений бюст.

"Одна з моїх цілей: знаходити час на себе, навіть при щільному графіку. Цей тиждень у мене дуже насичений і кожен день виступи: Київ, Умань, Одеса! І такий графік у мене на найближчі три місяці. Крім цього, я регулярно займаюся у спортзалі, готую нові цікаві проекти і створюю для вас нову музику. Але літо створено і для того, щоб ним насолоджуватися, чи не так? Тому намагаюся знаходити час для того, щоб просто поніжитися на сонечку і покайфувати", - зізналася знаменитість.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники похвалили зірку за вміння правильно розставити пріоритети і її невгамовну енергійність, а також зробили компліменти зовнішності.

"Настя, ти найкраща!", "Настюля, ти суперрр молодець!", "Красуня", "Спасибі за мотивацію!", "Шикарна Настя!", "Молодець, хочеться брати з тебе приклад", "Найкрутіша Настюша, люблю!", "Краснуня!", "Крутий купальник", - писали коментатори.

Раніше Потап показав Настю Каменських в одних крихітних бікіні. Співачка плавала в басейні їх заміського будинку.

До речі, Потап похвалився кулінарними здібностями дружини Насті Каменських . Він похвалив співачку за те, що вона все встигає і смачно його годує.