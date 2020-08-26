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Літо з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном Арно

Середа 26 серпня 2020 20:31
Літо з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном Арно
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Зірка з донькою відпочиває в Сен-Тропе

Наталя Водянова – багатодітна мама, яка заслужила славу вічно юної зірки. Так, на багатьох фото у своєму блозі вона виглядає, немов підліток. Деколи після публікації знімків зі своїми дітьми шанувальники засипають Наталю питаннями про еліксир молодості. Вони не можуть повірити, що мама 5-х дітей все так само струнка і свіжа, як була на початку кар'єри. Одне з таких фото з'явилося в блозі зірки кілька годин тому.

Літо з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном Арно

Наталя з донькою (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала кадр, на якому вона з дочкою Невою лежить на пляжі в Сен-Тропе – туди знаменита родина вирушила відпочивати після послаблення карантину. Мама вибрала в якості пляжного аутфіта червоний купальник, а також помаранчеву хустку з принтом і напівпрозорі сонцезахисні окуляри. Завершив лук на простому шнурку. Нева красується в чорному купальнику з великими лебедями. Вони лежать в тіні на пляжі, щасливі і задоволені. «Дочки-матері», – коротко підписала модель знімок.

Літо з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном АрноНева росте красунею (фото: instagram.com/natasupernova)

«Швидше сестрички чи навіть подружки», «Красуні! Нева така чарівна», «Милі», «Швидше сестри», «найкрасивіші», «Дівчатка такі дівчатка», «Дуже гарна донечка у вас», «Солодкі дівчатка»... Такі коментарі пишуть зірці і її дочці в мережі. Всього фото зібрало понад 55 тисяч лайків. Потрібно визнати, що тема материнства на сторінці Наталії одна з найпопулярніших.

Літо з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном АрноЛіто з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном АрноЛіто з коханим: Наталя Водянова показала рідкісні фото з відпочинку з Антуаном АрноНаталя з коханим і дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Пізніше в сторіз модель додала масу фото з літнього відпочинку, на яких фігурують всі члени її сім'ї, а також батько її молодших дітей і коханий чоловік Антуан Арно. В підписах Наталія подякувала за таке чарівне тіло і можливість побути з рідними.

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Новини України модельНаталія Водянова
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