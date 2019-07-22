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Леся Нікітюк замовила Тодоренко подарунок на своє весілля (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.07.2019 - 14:56
Леся Нікітюк замовила Тодоренко подарунок на своє весілля (фото)
Нікітюк і Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк вже визначилася з весільним подарунком від Тодоренко

Леся Нікітюк нарешті вирішила показати багатотисячній армії шанувальників фото з весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова! Нагадаємо, що пишне торжество відбулося ще 3 липня в італійському місті Сорренто. Регіна і Влад вже встигли засипати мережу яскравими фото і відео з весілля. Здається, що тільки "самі ледачі" гості не публікували різні кадри з торжества. Нікітюк також не залишалась осторонь. Однак саме зараз захотіла трохи нагадати шанувальників про яскраву подію у житті своєї подруги і колеги.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся опублікувала кілька життєрадісних фото в компанії з Регіною. Дівчата роблять селфі, цілують одна одну.

На одному з фото Леся зазначила, мовляв "ваш улюблений дует О&Р повернувся". Мається на увазі шоу "Орел і Решка", під час якого Леся і Регіна були співведучими. І саме цей проект їх познайомив і здружив.

Леся Нікітюк замовила Тодоренко подарунок на своє весілля (фото)

Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також у себе в сторіз Нікитюк показала ще одне миле фото. На ньому вже Леся цілує в щоку Регіну, поки так підморгує в камеру.

"З тебе сережка вже на моє весілля", - прокоментувала кадр Нікітюк.

Слід зазначити, що на весіллі Тодоренко і Топалова Нікітюк настільки активно розважалася, що загубила одну сережку. Телеведуча показувала на наступний день відео, як вона з подругою намагається відшукати аксесуар. Але безрезультативно.

Леся Нікітюк замовила Тодоренко подарунок на своє весілля (фото)

Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

І хто знає, можливо, незабаром відбудеться весілля Нікітюк. Все ж, так "розпорядилася доля"! Нагадаємо, що на весіллі Тодоренко і Топалова саме Леся Нікітюк зловила букет нареченої. Телеведуча поспішила тоді зняти фото і відео свого "улову". Проте пізніше жартома повідомила, що це "вже 17-й букет".

До рчі, буквально сьогодні, 22 липня, Леся Нікітюк повідомила прихильникам несподівану, але дуже приємну новину. Телеведуча повертається у тревел-формат! Вона вже приступила до зйомок у новому проекті про подорожі. Але поки деталі шоу тримає в секреті!

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Новини України Регіна ТодоренкоЛеся Нікітюк
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