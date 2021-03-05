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Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 10:10
Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк новим фото викликала ажіотаж у мережі. Дівчина вирішила продемонструвати фанатам свою готовність до літнього сезону, однак шанувальників на фото зацікавила зовсім не її фігура. Увагу читачів прикував її пес Рафік.

Фотографію знаменитість опублікувала у своєму блозі Instagram.

За роки в шоу-бізнесі Леся Нікітюк не встигла завоювати звання українського секс-символу, проте вона нерідко перевершує найбільш відвертих зірок. Ведуча розбурхала мережу новим пікантним фото, на якому зображена в самому лише боді. Воно сексуально підкреслило бюст завдяки глибокому декольте.

В кадрі Леся Нікітюк показала струнку талію і апетитні стегна. Волосся блондинка залишила розпущеним, а особа демонструвати не стала. Зате на фото видно вишуканий інтер'єр спальні провідною в елітній квартирі в Києві та домашнього улюбленця Рафіка, який вже встиг стати зіркою соціальних мереж.

Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Леся Нікітюк підкорила мережу забавним фото в короткому боді (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Саме Рафік і став головним героєм обговорень фанатів зірки. Кадр називають вкрай вдалим, тому що пес задумливо дивиться на "п'яту точку зірки" під час її "фотосесії" з дзеркалом. Це і викликало комічний ефект публікації. Попри вкрай апетитні форми Никитюк, вона "відійшла на другий план".

  • Цей погляд песика.
  • Рафік в шоці.
  • Рафік знає, чим милуватися.
  • Боже, як же він уважно дивиться.
  • Рафік, бідний пес, і тут змушений ділитися.
  • Аж псина здивувалася :) Ахах. Кумедно.

Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Никитюк підкорила свою аудиторію новими "хижим" образом. Деякі фанати піддали смак знаменитості критиці.

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