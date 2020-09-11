Леся Нікітюк розкрила, скільки повинен заробляти її чоловік

Леся Нікітюк в свої 32 роки - успішна і популярна телеведуча, зірка відразу двох рейтингових шоу "Хто зверху?" і "Le Маршрутка". Дівчина добре заробляє і не приховує, що може ні в чому собі не відмовляти. Харизматична Леді Ле чесно відповіла на питання, скільки повинен заробляти її обранець і чи змогла б вона пов'язати життя з матеріально менш успішним чоловіком, пише "Караван історій".

За словами ведучої, у чоловіка повинні водитися гроші - але зовсім не обов'язково більше, ніж у його жінки. А розумна жінка може іноді і піти на хитрість, щоб не зачепити самооцінку коханого.

"У чоловіка завжди повинні бути гроші в кишені. Але йому необов'язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А навпаки, буде робити все, щоб її чоловік став успішніше. Можливо, це хитрість, але я готова сказати, що моя футболка коштує не 200 доларів, а 50. Тільки щоб не зачіпати чоловіче его", - вважає Леді Ле.

Леся Нікітюк захоплює яскравими і стильними луками і витонченою фігурою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому вона проти схеми, коли чоловік віддає всі свої гроші жінці.

"До речі, я категорично проти, щоб всю свою зарплату чоловік віддавав жінці. Навіть моя мама ніколи не відбирала татусеві дві тисячі. Брала тільки 1850, а 150 гривень залишала йому. Жартую, звичайно". - зазначила Нікітюк.

Також Леся зізналася, що в її картині світу справжня любов не вимірюється грошима - бувало таке, що її хлопець взагалі не заробляв.

"У мене були стосунки, в яких чоловік взагалі не заробляв. Але грошей у мене ніколи не просив. Все наше проведення часу обмежувалося будинком – переглядом кіно вдома, вечерею вдома. Але ти приймаєш ці рамки, бо хочеш бути з людиною", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, Леся Нікітюк в микрошортах захопила розкішною фігурою і нескінченними ногами.

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк в топі і спортивних штанях позувала в несподіваних локаціях.