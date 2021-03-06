Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото)

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за довгий час показала фото з найріднішою людиною – зі своєю мамою. Знаменитість також поділилася з шанувальниками зворушливою заявою.

Фотографію з ніжним підписом знаменитість опублікувала у своєму Instagram .

Архівним фото і зворушливим підписом популярна ведуча вирішила привітати свою маму з днем народження.

"Мама Кет. Безмежно вдячна Богу, що ти моя мама. З Днем народження!!!" – написала знаменитість у підписі до світлини.

Відзначати сімейне свято зірка вирішила в яскравому зеленому костюмі з короткою спідницею і блейзером в тон. Доповнила Никитюк образ чорним топом, прямим розпущеним волоссям і спокійним вечірнім макіяжем.

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники почали вітати знаменитість з іменинницею і бажати їй усіх можливих благ. Багато хто став дякувати матері Лесі за те, яку вона виростила дочку.

"Мама прекрасна! Таку доньку виховала!", "З днем народження, твою матусю. Спасибі за таку дочку", – коментують фанати.

Тільки деякі користувачі мережі висловили свою думку стосовно зовнішньої схожості артистки зі своєю мамою.

"А ви схожі", – написав один з коментаторів.

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)