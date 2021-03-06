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Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото)

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 19:23
Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за довгий час показала фото з найріднішою людиною – зі своєю мамою. Знаменитість також поділилася з шанувальниками зворушливою заявою.

Фотографію з ніжним підписом знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

Архівним фото і зворушливим підписом популярна ведуча вирішила привітати свою маму з днем народження.

"Мама Кет. Безмежно вдячна Богу, що ти моя мама. З Днем народження!!!" – написала знаменитість у підписі до світлини.

Відзначати сімейне свято зірка вирішила в яскравому зеленому костюмі з короткою спідницею і блейзером в тон. Доповнила Никитюк образ чорним топом, прямим розпущеним волоссям і спокійним вечірнім макіяжем.

Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото)

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники почали вітати знаменитість з іменинницею і бажати їй усіх можливих благ. Багато хто став дякувати матері Лесі за те, яку вона виростила дочку.

"Мама прекрасна! Таку доньку виховала!", "З днем народження, твою матусю. Спасибі за таку дочку", – коментують фанати.

Тільки деякі користувачі мережі висловили свою думку стосовно зовнішньої схожості артистки зі своєю мамою.

"А ви схожі", – написав один з коментаторів.

Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото)

Леся Нікітюк показала найріднішу людину і зворушила мережу визнанням (фото)

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вирішила похвалитися гарячим фото в мережі, але на знімку користувачі помітили курйозну деталь. У результаті зірка "відійшла на другий план".

Раніше Никитюк підкорила свою аудиторію новими "хижим" образом. Деякі фанати піддали смак знаменитості критиці.

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