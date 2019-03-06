Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Шанувальники Лесі відзначили, що вона дуже схожа на маму
Леся Никитюк, которая ранее в бикини восхитила тропическим фото, отправилась специально в свой родно город Хмельницкий, чтобы поздравить свою маму — Никитюк Екатерину Петровну. Мама известной украинской телеведущей празднует 6 марта день рождения.
Конечно же, Леся приехала к родному человеку не с пустыми руками. На своей instagram-страничке Леся показала роскошный букет тульпанов, который преподнесла маме. Также на видео Никитюк назвала маму "почетной жительницей Украины".
Чуть позже Леся Никитюк опубликовала совместное фото с мамой, обратившись к ней нежно "мамуля" и назвав ее "любимая Кэт, Кэтрин".
"Берегите своих мам… #багиняламината #мамаБагині", — подписала снимок Никитюк, сопроводив его забавными хештегами.
Леся Никитюк с мамой Екатериной Петровной (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
К слову, многие подписчики Леся поспешили также присоединиться к поздравлениям. Многие также отметили, что Леся очень похожа на свою маму, которая при этом выглядит молодо.
Леся Никитюк подарила маме букет тюльпанов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/198ekaterina)
Напомним, до этого Леся Никитюк в одном полотенце "зажгла" вместе с MARUV.
Также Никитюк в шутку предложила свою кандидатуру на Евровидение 2019.