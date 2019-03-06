Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Шанувальники Лесі відзначили, що вона дуже схожа на маму

Леся Никитюк, которая ранее в бикини восхитила тропическим фото, отправилась специально в свой родно город Хмельницкий, чтобы поздравить свою маму — Никитюк Екатерину Петровну. Мама известной украинской телеведущей празднует 6 марта день рождения.

Конечно же, Леся приехала к родному человеку не с пустыми руками. На своей instagram-страничке Леся показала роскошный букет тульпанов, который преподнесла маме. Также на видео Никитюк назвала маму "почетной жительницей Украины".

Чуть позже Леся Никитюк опубликовала совместное фото с мамой, обратившись к ней нежно "мамуля" и назвав ее "любимая Кэт, Кэтрин".

"Берегите своих мам… #багиняламината #мамаБагині", — подписала снимок Никитюк, сопроводив его забавными хештегами.

Леся Никитюк с мамой Екатериной Петровной (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, многие подписчики Леся поспешили также присоединиться к поздравлениям. Многие также отметили, что Леся очень похожа на свою маму, которая при этом выглядит молодо.

"С именинницей! Пусть мама будет долго-долго здорова и радуется успехам своей доци!"

"Леся, у тебя очень красивая мама!!! Здоровья желаю и удачи! И женского счастья!"

"С днем рождения. Она Вас хорошо воспитала"

"Вы красотки и похожи"

"Тепер я знаю, в кого ти вдалася така гарнюня"

"Две красавицы!"

"Мама щаслива, бо в неї супер доця! З іменинницею вас"

"А мама у вас красавица"

"Мама красуня. Девочки вы прекрасны. Здоровья и любви вам"

"Две красунечки... с праздником, с весной, с радостью!"

Леся Никитюк подарила маме букет тюльпанов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/198ekaterina)

Напомним, до этого Леся Никитюк в одном полотенце "зажгла" вместе с MARUV.

Также Никитюк в шутку предложила свою кандидатуру на Евровидение 2019.