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Леся Нікітюк похвалилася розкішним тілом і поділилася секретом тонкої талії

Вівторок 12 січня 2021 19:15
Леся Нікітюк похвалилася розкішним тілом і поділилася секретом тонкої талії
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк, яку вже давно відправляють на шоу "Холостячка", відрізняється шикарною фігурою.

Ведуча обожнює позувати в стильних вбраннях, демонстируя стрункі точені форми в шубках, джинсах і сукнях. Нещодавно вона показала одну з найбільш трендових частин гардеробу. Нагоді холодною зимою кожній українці!

А тепер Леся вирішила поділитися секретом тонкої талії. Виявляється, години тренувань у спортзалі і дієти тут ні до чого! У своєму мікроблозі Леся запостила коротке відео-лайфхак: дівчатам на замітку.

Жарт Лесі дуже сподобався шанувальникам, але, разом з тим, вони зазначили, що фігура у ведучої відмінна і без "затягування" талії помічницею.

Леся Нікітюк похвалилася розкішним тілом і поділилася секретом тонкої талії

Леся Нікітюк (фото, відео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, нещодавно Леся провела відмінний день в компанії свого коханого мецената Рафіка. Парочка зліпила милого сніговика. Справжні зимові забави!

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