Леся Нікітюк в "пітоновому" купальнику влаштувала спекотні танці біля басейну

Леся Нікітюк залюбки насолоджується подорожжю в Італію, куди ведуча прилетіла не просто так – вона стане гостем на весіллі колеги і подруги Регіни Тодоренко. А поки Леді Ле отримує задоволення від італійської кухні, чудових флорентійських видів, відвідування місцевих визначних пам'яток і просто відпочинку. У сторыз Instagram вона показала, як "відривається" в трендовому купальнику анімалістичної кольору з подругами.

Леся танцює біля басейну, який знаходиться прямо на даху. На теледивы – бікіні "пітонового" забарвлення, що імітує шкіру рептилії. Під музику вона показує па, а також підспівує.

"Друзі, у нас тут класно. Прилітайте!" - звернулася вона до своїх підписників, запрошуючи їх приєднатися до вечірки в сонячній Флоренції.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, Леді Ле приміряла ще один пляжний образ. Вона одягла сонячні окуляри в трендової оправі, а також солом'яний капелюшок з широкими полями, і продовжила свої рухи під запальні ритми.

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк відвідала картинну Галерею Уффіці у Флоренції і зробила пам'ятне фото на фоні знаменитої картини да Вінчі — Mona Lisa. Леді Ле з такої нагоди вбралася в сукню асиметричного крою від SELF-PORTRAIT і босоніжки на низькому каблучку від Fendi.

Варто нагадати, що Влад Топалов розсекретив дату і місце весілля, на яке якраз і прилетіла Леся Нікітюк. Чоловік Регіни Тодоренко проговорився, що урочистості заплановано на 3 липня в Сорренто.

А ось про те, що Регіна Тодоренко буде відзначати пишне весілля в Італії раніше проговорилася вже сама Леся Нікітюк. Вона показала фото з келихом руці і повідомила, що летить на весілля своєї колеги і подруги.