Леся Нікітюк про перший сніг: Така паніка!

Фото: колаж РБК-Україна

Українські ведучі розповіли, з чим у них асоціюється сніг

У середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг. Багато людей діляться фото і відео в соцмережах і починають замислюватися, чи готові вони до зими і Нового року. Поділилися своїми емоціями і спогадами про це і ведучі Нового каналу.

Так, Леся Нікітюк, ведуча шоу "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?" раніше дуже раділа снігу.

"Сніг у мене завжди асоціюється з дитинством. Така радість була! А зараз така паніка – автомобіль потрібно перевзути! А ось у школі ніяких турбот – все чекали, поки насипле снігу побільше, щоб можна було на санках кататися і снігових баб ліпити. А ще сніг для мене – це знак Нового року, що наближається. Тому з першими сніжинками в моєму домі завжди з'являються перші мандаринки", - розповіла учасниця "Танців з зірками".

Фото: Леся Нікітюк (Новий канал)

Ведучий соціального реаліті "Ревізор з Тищенка" Микола Тищенко зазначив,що у нього сніг асоціюється з Новим роком і дитинством.

"Для мене перший сніг – провісник Нового року. З цього моменту вже не залишає передсвятковий настрій. А ще перший сніг у мене асоціюється з дитячими спогадами. Тато завжди поспішав на роботу, тому вів мене в школу дуже рано – на дворі ще темно було.

І ось, пам'ятаю: темно, самотній ліхтар освітлює нам шлях, а під ногами скрипить сніг. У дитинстві ми з хлопцями любили грати в сніжки. Ліпили величезні снігові фортеці, за якими нас, дітей, було не видно навіть у повний зріст. Ділилися на дві команди і влаштовували бої. Той, на кому залишався сніговий слід від "кулі", вибував з гри", - поділився він.

Фото: Микола Тищенко (Новий канал)

Шеф-редактор і співведуча "Ревізор з Тищенка" Ганна Жижа дуже любить хрускіт снігу під ногами.

"Кожен рік з нетерпінням чекаю першого снігу, і була впевнена, що він випаде сьогодні, як нам обіцяли синоптики. Сніг для мене – символ чистоти. А самим улюбленим звуком вважаю його хрускіт під ногами. У дитинстві чекала сніг не менше, так як в цей період у нас з татом за планом завжди були прогулянки на санках. Пам'ятаю, у батька було улюблене розвага – зробити крутий віраж, згодом якого я випадала з санок головою в замет. Мама його за це, звичайно, дуже сварила. Але ми з татом були в такому захваті від наших забав, що робили це кожен рік!" - зізналася Анна.

Нагадаємо, в Києві випав перший сніг. Пропонуємо переглянути найяскравіші фото з Instagram.

Зазначимо, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала новий яскравий відеожурнал, у якому заспівала дуетом, потанцювала з собакою і завела одного.

До цього Леся Нікітюк поділилася забавним моментом свого дитинства.

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