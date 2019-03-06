Леся Нікітюк в одному рушник "запалила" разом з MARUV

Телеведуча та співачка від душі повеслились під абсолютний хіт

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась после активного тест-драйва авто по дороге в Буковель, показала короткое зажигательное видео, на котором танцует в полотенце вместе с певицей MARUV (Анна Корсун). Роликом она поделилась в "сториз" Instagram.

Шоувумен и артистка раскованно и весело пляшут под хит Siren Song. Девушки двигаются в такт в музыке, облаченные в белые полотенца и точно такие же завязаны у них на голове, прикрывая мокрые волосы.

Знаменитости явно куражатся от души. Внезапно во время резких движений Анна ненароком теряет полотенце с головы, но это ее ничуть не останавливает и она продолжает танцевать, не отставая от Леси.

Леся Никитюк и MARUV (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала завораживающее фото в бикини на закате. Снимок телеведущей в бикини в лучах уходящего солнца был сделан во время отдыха на сказочных Мальдивах.

К слову, Леся Никитюк в белоснежном боди, повторяющем контуры ее стройного тела, и пушистой розовой шапке напомнила поклонникам Олю Полякову. Некоторые из них даже заявили, что у ведущей "попа как у Ким", а вот головной убор очень напоминает массивные кокошники "королевы ночи".

Видео: РБК-Украина