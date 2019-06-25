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Леся Нікітюк в екстремальному міні опинилася перед нелегким вибором

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 12:58
Леся Нікітюк в екстремальному міні опинилася перед нелегким вибором
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча покрасувалася в розкішному вбранні на фоні шикарних авто

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк невпинно радує шанувальників ефектними образами на знімальному майданчику і в житті. Вона навіть негласно ввела власну рубрику "образ дня". Багатотисячна армія шанувальників Леді Ле завжди приймає "на ура" її пікантні луки і обожнює за іскрометний гумор і оптимізм. Так, на новому фото в Instagram Леся буквально світиться від радості, позуючи в сукні-міні оригінального крою, що підкреслила всі її принади разом – довгі ноги, зону декольте і плоский животик.

Ефектна Леся красується на фоні трьох різних моделей машин класу люкс - Ford Mustang, Bentley і Mercedes-Benz SL500.

На теледіві – срібляста екстремально коротка сукню оригінального крою з вузлом під грудьми, що явила світу її розкішний бюст, сталевий прес і підкреслила нескінченні ніжки в босоніжках на невеликому широкому і стійкому каблучку.

Леся Нікітюк в екстремальному міні опинилася перед нелегким вибором

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всіх давно мучає питання! Хто ще з зірок шоу-бізнесу піде у політику... І На шо пересяде Леді Ле? Як думаєте яка тачка мені підходить? Голосуєм в коментах:
1. Ford Mustang
2. Bentley(запам'ятати як пишеться)
3.Mercedes-Benz SL500", - перерахувала зірка.

Леся Нікітюк в екстремальному міні опинилася перед нелегким вибором

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Менше, ніж за годину пост зібрав понад 1 700 коментарів – підписники Лесі почали навперебій радити їй, якому авто віддати перевагу і не забували залишати компліменти для ефектної автоледі.

Леся Нікітюк в екстремальному міні опинилася перед нелегким вибором

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красуня!", "В топку бренди, головне позитив! а Леся завжди на позитиві, так що вибирайте ту в якій комфортніше всередині!", "Дівчина-вогонь", "1 —така ж яскрава, як і Леся", "Дуже гармонійно ви дивитесь біля Bentley", "Ви шикарна у всіх, але 3 - ідеально", - розділилися думки передплатників Леді Ле.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк заворожила луком в помаранчевій міні-спідниці, з'явившись в образі Мавки.

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