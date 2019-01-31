Леся Нікітюк в бікіні і леопардовому халаті "вкорінилася" на Мальдівах

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка жартівливо зізналася, хто запросив її приїхати на Мальдіви

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує відпочивати на райських Мальдівських островах і ділитися з шанувальниками яскравими фото і розповідями. Так, після того, як "богиня ламінату" виконала давню мрію і повечеряла в підводному ресторані, вона вирішила залишити свій слід на екзотичній землі.

На своїй сторінці в Instagram Леся розповіла, що посадила на Мальдівах пальму - та не просту, а іменну.

Процес ведуча зафіксувала на фото - вона займалася садовими роботами в чорному бікіні і леопардовому халатику, а в руці довгонога красуня тримає жовту лійку.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всім, хто заздрить що я на Мальдівах!!! Я була там на запрошення Мальдівського господарства "Мальдівські паростки". Скоро чекайте фоток, де я в Польщі на полуниці", - жартівливо написала Нікітюк під знімками.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Вона також попросила всіх, хто буде відпочивати в тому ж готелі, провідати її пальму і не забути полити її.

Судячи з фото, рослина отримало ім'я "Ladyle".

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам дуже сподобався наряд Лесі, а багато з гумором написали, що тепер з нетерпінням чекають її фото з полуниці.

"Хижачка", "Тигриця Леся Іванівна", "Ти крута", "Леся, офіційно запрошую Вас до нас на дачу, навесні, садити картоплю!", "Кльовий халат", "Леся, так Ви великий аграрій! Удачі на новому терені", "Богиня ЛедиLe, найкраща ведуча і дуже красива дівчина", "Дика кішка Леся", "Ну Леся ти вже своє ім'я і на Мальдівах закарбувала", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що раніше Леся Нікітюк підкорила своїх підписників пляжним фотосетом в купальнику.

До речі, Нікітюк явно любителька леопардового принта. Раніше вона в анімалістичному платті покаталася по острову на велосипеді.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)