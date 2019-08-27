"Леся Кардашьян": Нікітюк вразила фанатів новою фігурою

Ведуча продовжує дивувати мережу "змінами" у зовнішності
Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк ніколи не втрачає почуття гумору - за що багато її і люблять. Так, нещодавно вона показала себе після "ринопластики", неабияк повеселив шанувальників знімком зі свинячим п'ятачком замість носа. Тепер же знаменитість вирішила змінити свою фігуру.
На своїй Instagram-сторінці Леся опублікувала яскравий фото-колаж з відпочинку в одному з престижних готелів Туреччини. На знімку вона зображена біля басейну в мірко-бікіні, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах.
З допомогою фотошопу ведуча помітно збільшила собі сідниці, а також "зробила" осину талію. Жартівниця Нікітюк попросила фанатів підказати, з якою ж фігурою їй краще.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж? Доречі я в крутому готелі, прилітайте", - поцікавилася артистка.
Багато фоловерів відразу ж помітили схожість Лесі з "новою" фігурою зі світською левицею Кім Кардашьян і почали активно висловлювати свою думку щодо таких змін.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк похвалилася лакшері відпочинком в Туреччині. Ведуча розкрила, що відпочиває разом з родиною і показала свою розкішну двоповерхову віллу. Більш того, у Нікітюк також на час відпочинку є особистий помічник - так званий батлер.
Раніше Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Телеведуча тоді відпочивала з подругами в Києві.