"Леся Кардашьян": Нікітюк вразила фанатів новою фігурою

Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк ніколи не втрачає почуття гумору - за що багато її і люблять. Так, нещодавно вона показала себе після "ринопластики", неабияк повеселив шанувальників знімком зі свинячим п'ятачком замість носа. Тепер же знаменитість вирішила змінити свою фігуру.

На своїй Instagram-сторінці Леся опублікувала яскравий фото-колаж з відпочинку в одному з престижних готелів Туреччини. На знімку вона зображена біля басейну в мірко-бікіні, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах.

З допомогою фотошопу ведуча помітно збільшила собі сідниці, а також "зробила" осину талію. Жартівниця Нікітюк попросила фанатів підказати, з якою ж фігурою їй краще.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж? Доречі я в крутому готелі, прилітайте", - поцікавилася артистка.

Багато фоловерів відразу ж помітили схожість Лесі з "новою" фігурою зі світською левицею Кім Кардашьян і почали активно висловлювати свою думку щодо таких змін.

Аххааааа. Леся Кардашьян

Попа як у Кім

Шикарна ЛесЯ

Ох, Лесюня, Ох, красуня. Своя фігура супер!!! Не відняти, не додати

Почуття гумору як завжди на висоті

З натуральною що зліва!)))

Мені подобається перша) зліва) красива) та що праворуч трохи перебір )))) краса в унікальності! Ще не один фотошоп не зміг у своїй креативності перемогти Бога!

Оце насмішила! Звісно бери свою

Багіня фотошопу :-)

Бомба

Друга фотка така реалістична, Кім Кардашьян по УКРАЇНСЬКИ

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк похвалилася лакшері відпочинком в Туреччині. Ведуча розкрила, що відпочиває разом з родиною і показала свою розкішну двоповерхову віллу. Більш того, у Нікітюк також на час відпочинку є особистий помічник - так званий батлер.

Раніше Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Телеведуча тоді відпочивала з подругами в Києві.