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"Леся — Багиня ламінату": Нікітюк запустила оригінальний танцювальний флешмоб

Lite » Зірки 31.10.2018 - 10:11
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Переможці зможуть відвідати 11 ефір Танців з зірками 2018

Енергійна і весела Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників незвичайним флешмобом, в рамках якого фанати української телеведучої отримають відразу кілька унікальних "заохочувальних призів".

Так, учасниця Танців з зірками запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната. У шанувальників пари Леся Нікітюк – Макс Єжов є реальна можливість вступити хореографами. Нікітюк пропонує всім бажаючим записувати короткі відео з різними танцювальними рухами. Ведуча обіцяє переглянути всі відео і той рух, який їй сподобається найбільше, включити в свій танець, який вона станцює вже в цю неділю, 4 листопада, під час 11 ефіру Танців з зірками. Про це Нікітюк повідомила на своїй instagram-сторінці.

"Шановні танцюристи та ті, кому нічого не заважає, у вас є можливість потрапити до Лесі на Танці з зірками вже в цю неділю! Знімайте і виставляйте відео свого ритмічного танцю з хештегом #ЛесяБагіняЛаміната, і ті рухи, які мені сподобаються, я включу в наш танець", — обіцяє Леся Нікітюк.

Більш того, телеведуча обіцяє запросити переможців на 11 ефір Танців.

"Дві людини, чиї рухи нам сподобаються, я запрошу на Ефір! Фото автограф-обов'язково! Поспішайте!" — підсумувала Нікітюк.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк запустила пропонує своїм підписникам виступить в ролі хореографів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Тим часом у мережі вже почали з'являтися відео з хештегом #ЛесяБагіняЛаміната. Шанувальники ведучої поспішають спробувати свої сили і потрапити на прямий ефір шоу.

При цьому танцювальні рухи абсолютно різні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від m∆ri (@sivashenkoo)

Відео: instagram.com/sivashenkoo

Відео: instagram.com/natali_marini4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від MILENA WAY (@_milena_way)

Відео: instagram.com/_milena_way

Відео: instagram.com/ann_mazhurnaya

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Никитюк згадала про незручну ситуацію на "Орле и Решке". Телеведуча розповіла, як з неї повністю злетів купальник.

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Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Леся Нікітюк
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