Лісова мавка: загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворжила магнетизмом

Настя Каменських знає, як наповнювати себе позитивом і енергією. Нещодавно про це вона розповіла на своєму безкоштовному 21-денному курсі "Життя в стилі NK" і навчила шанувальників, як жити в моменті, радіти кожному дню, прагнути і досягати бажаного. Тепер же співачка вирішила поговорити про особливий час в році, коли можна відчути повне єднання з природою. Для цих цілей зірка вбралася в легку прозору сукню вільного крою на голе тіло і вирушила в ліс – ближче до води, зелені, пахучих квітів, трав і дерев.

Співачка позувала біля водойми, піднявши руки, наче в химерному танці, і закривши очі, насолоджуючись звуками і запахами природи. Вона вирішила обійтися без макіяжу, щоб виглядати максимально природно.

"Є в році кілька днів, коли відчуваєш особливий зв'язок з природою. Один з таких - це ніч на Івана Купала і весь наступний день, коли здається, що, якщо прислухатися, можна почути, як перешіптуються дерева і вся природа ніби оживає. І якщо опинитися в лісі або біля води і закрити очі, відчуваєш, як сила природи наповнює тебе. Сподіваюся, цими фото я зуміла передати вам свій настрій і цю особливу атмосферу", - підписала магнеичні фото співачка.

Настя Каменських показала атмосферні фото біля лісового водойми (фото: instagram.com/kamenskux)

Прихильники погодилися з зіркою і не встояли перед її містичним образом.

Дуже загадкові знімки вийшли

Лісова фея

Яка ж ти красива

Краща

Така справжня

Надзвичайно ніжна і романтична! Вам личить такий образ!

дуже Красива

Неймовірна

Мавка

Загадкова

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап показав випадкове домашнє фото Насті Каменських без макіяжу під час візиту до мами.