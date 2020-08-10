Льошка добрий і турботливий: Каменських розповіла, за що любить Потапа

Настя Каменських вже повернулася з Туреччини, де поєднувала роботу і морський відпочинок, і знову насолоджується сімейної гармонією з коханим чоловіком Потапом. Так, співачка зворушила шанувальників романтичним кадром з коханим - на знімку вони ніжно тримаються за руки, при цьому продюсер цілує дружину в щоку.

Для прогулянки з чоловіком 33-річна артистка вибрала стриманий стильний образ в бежевих тонах - сукню міді з топом зверху, а також накинула жакет. Ефектний лук Настя доповнила світлими кросівками і коричневою сумкою. Потап ж віддав перевагу білим шортам і футболці.

Настя Каменських і Потап підкорили мережа ніжним фото (фото: instagram.com/kamenskux)

У підписі до кадру Каменських розповіла, за що любить чоловіка і які його якості їй дуже подобаються.

"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) - геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди почуваю себе як за кам'яною стіною", - поділилася виконавиця.

В коментарях шанувальники розповідають про своїх коханих та розчулюються ніжності між Настею та Потапом.

Нагадаємо, днями улюблена собака Насті Каменських Мімі народила цуценят і співачка із задоволенням няньчиться з чарівними малюками.

Раніше Настя Каменських у відвертому чорному бікіні з бахромою показала на камеру свої апетитні форми і завела жарким фото з Туреччини.