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"Ліс з прекрасними німфами": вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечір

Lite » Зірки 04.11.2018 - 19:00
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Екс-ведуча поділилася приємними емоціями

Відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" вагітна Регіна Тодоренко, яка нудьгує по своєму плоскому животу, відсвяткувала свій дівочий вечір. Своїми емоціями вона поділилася на особистій сторінці Instagram. Також Регіна опублікувала фото з веселої події.

"Це був неймовірний день!!! Зустрітися з подругами - це так чудово, навіть якщо збираємося ми лише раз на рік. З недавніх пір я зрозуміла , як важливо обмінюватися жіночою енергією, адже вона зі швидкістю заповнює всі прогалини, наповнює силою і оживляє, ось вона мати - природа. Думаю, дівчатка, які займаються духовними практиками, зрозуміють мене. Я щаслива, що ви у мене є!!!) Дякую, мої дорогі!" - написала Тодоренко.

&quot;Ліс з прекрасними німфами&quot;: вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечір

Скріншот моста (instagram.com/reginatodorenko)

&quot;Ліс з прекрасними німфами&quot;: вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечірФото: дівич-вечір Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях. Вони написали безліч компліментів Регіні і її подругам.

"Красуні", - зазначив mironchuk.

"Дуже гарне фото і дуже красиві дівчата. На жаль живемо в різних містах з подругами, так і у всіх свої турботи, тому дуже рідко бачимося...дуже сумуємо один по одному. Раніше кожен день були разом", - написала alino4ka_u.

"Дуже світла і позитивна фотка вийшла! Прям світитеся всі!", - прокоментувала primakovaekaterina.

"Ліс з прекрасними німфами", - зазначила a.artuniants.

&quot;Ліс з прекрасними німфами&quot;: вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечір

&quot;Ліс з прекрасними німфами&quot;: вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечір

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Як раніше повідомляв Styler, відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена носити одяг великих розмірів, показала своєму шанувальникам, який раніше у неї був плоский живіт і спортивний прес.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко розповіла, як коханий Влад Топалов дізнався про її вагітність.

 

Новини України Регіна Тодоренко
Styler
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