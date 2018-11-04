"Ліс з прекрасними німфами": вагітна Тодоренко відсвяткувала дівочий вечір

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Екс-ведуча поділилася приємними емоціями

Відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" вагітна Регіна Тодоренко, яка нудьгує по своєму плоскому животу, відсвяткувала свій дівочий вечір. Своїми емоціями вона поділилася на особистій сторінці Instagram. Також Регіна опублікувала фото з веселої події.

"Це був неймовірний день!!! Зустрітися з подругами - це так чудово, навіть якщо збираємося ми лише раз на рік. З недавніх пір я зрозуміла , як важливо обмінюватися жіночою енергією, адже вона зі швидкістю заповнює всі прогалини, наповнює силою і оживляє, ось вона мати - природа. Думаю, дівчатка, які займаються духовними практиками, зрозуміють мене. Я щаслива, що ви у мене є!!!) Дякую, мої дорогі!" - написала Тодоренко.

Скріншот моста (instagram.com/reginatodorenko)

Фото: дівич-вечір Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях. Вони написали безліч компліментів Регіні і її подругам.

"Красуні", - зазначив mironchuk.

"Дуже гарне фото і дуже красиві дівчата. На жаль живемо в різних містах з подругами, так і у всіх свої турботи, тому дуже рідко бачимося...дуже сумуємо один по одному. Раніше кожен день були разом", - написала alino4ka_u.

"Дуже світла і позитивна фотка вийшла! Прям світитеся всі!", - прокоментувала primakovaekaterina.

"Ліс з прекрасними німфами", - зазначила a.artuniants.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Як раніше повідомляв Styler, відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена носити одяг великих розмірів, показала своєму шанувальникам, який раніше у неї був плоский живіт і спортивний прес.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко розповіла, як коханий Влад Топалов дізнався про її вагітність.