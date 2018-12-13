"Леопардову" Олю Полякову запідозрили у вагітності

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Королева ночі" заінтригувала новим знімком своїх шанувальників

Відома співачка Оля Полякова поділилася новими фото у своєму мікро-блозі Instagram і викликала бурю емоцій у коментаторів. Думки шанувальників розділилися: одна частина схвалила сміливість у виборі вбрання, друга — висловила підозри, що кругленький животик співачки це не випадковість.

Фото: Оля Полякова в леопардовому тотал-луці (instagram.com/polyakovamusic)

Поп-діва з'явилася на фото в наряді актуального "хижого" принта, який став фаворитом у сезоні зима 2018-2019. Багато хто до цих пір не наважуються випробувати суперечливий тренд на собі, а от "Королева ночі" сміливо носить леопардовий принт. Причому вона одягається в total-леопард: вузьку леопардову сукню, чоботи з таким принтом і розкішне пальто зі штучного хутра.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Пантера", "Вся така леопардова", "Красуня", "Шикарна кішечка", "Ну, просто богиня краси", - схвалили підписники фото.

Крім того, багато хто відзначив, що у співачки помітний невеликий животик, і можливо вона приховує своє цікаве становище.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Оля...це хлопчик?", "Мені здається чи ти вагітна?", "Я теж бачу животик", - шанувальники висловили свої припущення.

Також ми писали про те, що молодша дочка Олі Полякової, семирічна Аліса переспівала пісню Христини Соловей "Тримай". Такий сміливий виступ маленької дитини підкорило мережу.

Крім того, ми писали про те, що Оля Полякова поділилася шокуючими подробицями свого сімейного життя.

А також, читайте подробиці про те, що Катя Осадча також продемонструвала своїм підписникам як носити модний леопард. На своїй сторінці в соціальній мережі Осадча опублікувала знімок, на якому вона позує в піджаку з леопардовим принтом від українського бренду NAVRO

Суперблондинка Оля Полякова (відео: РБК-Україна)