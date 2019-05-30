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"Леопардова" Настя Каменських блиснула декольте на яхті

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2019 - 14:46
"Леопардова" Настя Каменських блиснула декольте на яхті
Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

Співачка відправилася на морську прогулянку

Популярна співачка Настя Каменських проводить свій солодкий медовий місяць у Туреччині, куди вона відправилася з чоловіком, продюсером і репером Потапом, а також подругами – дизайнером і дружиною учасника гурту "Время и Стекло" Олексія Завгороднього "Позитива", Анною та бізнеследі Людмилою Голубицькою. Компанія дісталася на курорт на приватному літаку, який, за словами однієї з дівчат, Насті презентував Потап в якості весільного подарунка. Молодята проводять весь час разом, буквально не розмикаючи обіймів, але співачка знаходить можливість зробити парочку гарячих фото в бікіні, адже вона любить похвалитися апетитними формами. Так, у InstaStories Настя показала коротке відео, на якому знімає себе під час прогулянки на яхті.

Для морської подорожі дівчина одягла купальник з "леопардовим" принтом, який доповнила намистом-мушлями. Вона позує в сонячних окулярах і посміхається в камеру, демонструючи своє декольте під час зйомки зверху.

Яхта легко ковзає по хвилях і йде під турецьким прапором. А весела компанія явно насолоджується прогулянкою по воді, адже на задньому фоні чути жіночий сміх і розмови.

&quot;Леопардова&quot; Настя Каменських блиснула декольте на яхті

&quot;Леопардова&quot; Настя Каменських блиснула декольте на яхті

&quot;Леопардова&quot; Настя Каменських блиснула декольте на яхті

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських і Потап не припиняють радувати шанувальників ніжними спільними фото з відпочинку. Вони демонструють ніжні почуття один до одного і з задоволенням позують разом, не боячись, що їх хтось може побачити, адже тепер вони – одна сім'я. Так, артисти опублікували романичні фото, зроблені на пірсі на фоні західного неба.

Також пара з задоволенням постить один за іншим ексклюзивні кадри з весілля. Шанувальники не перестають радіти за артистів, які довго і ретельно приховували свій роман і конспірувалися від цікавих, а тепер можуть сміливо віддатися почуттям, не переживаючи, що їх застануть зненацька.

Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні "Навіки твоя": Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото
Новини України Настя Каменських
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