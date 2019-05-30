"Леопардовая" Настя Каменских сверкнула декольте на яхте

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram.com/realpotap)

Певица отправилась на морскую прогулку

Популярная певица Настя Каменских проводит свой сладкий медовый месяц в Турции, куда она отправилась с мужем, продюсером и рэпером Потапом, а также подругами – дизайнером и женой участника группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего "Позитива", Анной и бизнеследи Людмилой Голубицкой. Компания добиралась на курорт на частном самолете, который, по словам одной из девушек, Насте презентовал Потап в качестве свадебного подарка. Молодожены проводят все время вместе, буквально не размыкая объятий, но певица находит возможность сделать парочку горячих фото в бикини, ведь она любит похвастаться аппетитными формами. Так, в InstaStories Настя показала короткое видео, на котором снимает себя во время прогулки на яхте.

Для морского путешествия девушка предпочла купальник с "леопардовым" принтом, который дополнила бусами-ракушками. Она позирует в солнечных очках и улыбается в камеру, демонстрируя свое декольте во время съемки сверху.

Яхта легко скользит по волнам и идет под турецким флагом. А веселая компания явно наслаждается прогулкой по воде, ведь на заднем фоне слышен женский смех и разговоры.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских и Потап не прекращают радовать поклонников нежными совместными фото с отдыха. Они демонстрируют нежные чувства друг к другу и с удовольствием позируют вместе, не боясь, что их кто-то может увидеть, ведь теперь они – одна семья. Так, артисты опубликовали романтические фото, сделанные на пирсе на фоне закатного неба.

Также пара с удовольствием постит один за другим эксклюзивные кадры со свадьбы. Поклонники не перестают радоваться за артистов, которые долго и тщательно скрывали свой роман и конспирировались от любопытных, а теперь могут смело отдаться чувствам, не переживая, что их застанут врасплох.